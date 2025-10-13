DA i CC proposen reduir gradualment el límit legal d’endeutament de l’Estat fins al 25% del Producte Interior Brut

La majoria parlamentària, formada per Demòcrates per Andorra (DA) i Ciutadans Compromesos (CC), ha presentat al Consell General una proposició de llei que modifica la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària, coneguda com la “regla d’or”. L’objectiu és establir un nou marc més estricte i progressiu de reducció del deute públic, en línia amb la voluntat d’enfortir la sostenibilitat econòmica de l’Estat.
El president del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha subratllat que la iniciativa “té una clara vocació de reduir progressivament i de forma decidida l’endeutament de l’Estat”. Actualment el límit legal és del 40% del PIB, però la nova llei el rebaixarà al 35% el 2036, al 30% el 2046 i, finalment, rebaixar-ho fins al 25%. “El fet de reduir d’una forma potent l’endeutament del país envia un missatge d’austeritat i bona gestió de les finances públiques”, ha afirmat.
Naudi ha destacat que aquesta reducció s’aplicarà “no només a l’Administració general, sinó també als comuns i a les empreses públiques”, creant “un topall global que obligarà els governs actuals i futurs a mantenir una gestió responsable dels recursos públics”. Segons ha dit, “si el país no es pot endeutar, tampoc podrà gastar més del compte”.
Des de la majoria, s’ha explicat que la reforma adapta la legislació a les noves realitats econòmiques i introdueix modificacions en quatre àmbits principals: l’endeutament màxim de l’Estat, la despesa pública, la imposició directa i les condicions per renovar deute existent.
El president del grup parlamentàri Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, ha remarcat que la modificació “respon a criteris que no es complien amb la llei de pressupostos” i que “calia aconseguir-ho per coherència institucional”. Ha precisat que la nova disposició “permetrà superar els límits d’endeutament quan el motiu sigui contractar un nou deute destinat exclusivament a corporitzar un altre del mateix import i amb venciment dins dels 24 mesos següents”.
Pel que fa a la despesa màxima permesa, Jordana ha explicat que es podrà superar “quan l’economia nacional entri en recessió tècnica —dos trimestres consecutius de creixement negatiu del PIB—, sempre que el dèficit no superi la suma dels superàvits de caixa acumulats dels tres exercicis anteriors”.
En relació amb la pressió fiscal, Jordana ha indicat que s’ha substituït el criteri que limitava la proporció d’impostos directes per un nou mecanisme de transparència: “Cada iniciativa legislativa que contingui aspectes tributaris haurà d’anar acompanyada d’un informe sobre la pressió fiscal i la seva incidència en la recaptació total”.
Naudi ha afegit que la reforma també introdueix una limitació al creixement de la despesa corrent. “Els capítols 1, 2 i 4 no podran créixer per sobre del PIB, i en cas de recessió, el creixement serà del 0%”, ha explicat. No obstant això, ha puntualitzat que “es podrà superar aquest límit en casos excepcionals, com un fort increment de la inflació, sempre que la inversió pública mantingui la mitjana dels darrers cinc anys”.
Finalment, Jordana ha assenyalat que el criteri de Govern sobre la proposició es preveu “d’aquí quinze dies”, amb la voluntat que “el text pugui aprovar-se abans del debat pressupostari o, com a molt tard, durant el mes de gener”. Segons ha dit, la iniciativa “pretén corregir aspectes formals que no tenien conseqüències, però que era necessari ajustar per mantenir la coherència i la credibilitat del marc pressupostari”.
Concòrdia ofereix col·laboració i considera retira la seva proposta per evitar duplicitats
A la roda de premsa també hi han assistit els consellers del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé i Núria Segués, que han expressat la seva voluntat de cooperar amb la majoria parlamentària. Escalé ha afirmat que, “tot i haver presentat la nostra proposició de llei aquest matí, estem disposats a retirar-la i treballar amb les esmenes de la llei de DA i CC, perquè la finalitat és la mateixa”.
El conseller ha remarcat que la seva formació “segueix el criteri de mà estesa” i que l’objectiu és “evitar tenir dos documents en paral·lel”. En aquest sentit, ha ponderat que Concòrdia considerarà retirar la seva llei per poder fer esmenes sobre el text de la majoria, subratllant que “és una qüestió de fons, no de forma”.