Convocatòria oberta per promoure iniciatives de sensibilització en salut mental

El Govern ha anunciat aquest dimarts l’obertura d’una convocatòria per reconèixer les iniciatives que fomentin la sensibilització i la promoció de la salut mental. Segons el comunicat oficial, aquesta proposta, impulsada pel Ministeri de Salut sota la direcció de la ministra Helena Mas, té com a objectiu donar visibilitat a accions dutes a terme per particulars, empreses o entitats en aquest àmbit. Així mateix, es busca incentivar altres actors a promoure accions futures en favor de la salut mental i la inclusió social.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que “aquesta és una convocatòria que va començar entre escolars, però ara s’ha obert a tota la ciutadania”. Casal ha destacat que es tracta d’una de les diverses iniciatives incloses dins el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), amb l’objectiu de complementar altres mesures ja implementades pel Ministeri de Salut. En aquest sentit, ha indicat que els projectes poden abastar diverses accions com ara “projectes d’integració social o laboral, el foment de la inclusió dins d’empreses, o xerrades impulsades per la societat civil”. Així mateix, ha subratllat que aquesta convocatòria “ajuda a trencar tabús i a fomentar la socialització de les persones amb patologies de salut mental”.

Les persones o entitats interessades a participar-hi poden presentar la seva sol·licitud mitjançant el correu electrònic pisma@govern.ad fins al 4 d’abril del 2025.

Estudi de les visites programades per al tractament del càncer de pròstata

El ministre Casal també ha fet referència a la reclamació del president d’Assandca, Josep Saravia, sobre la petició de fer cribratges per al tractament del càncer de pròstata. En aquest sentit, ha recordat que la ministra de Salut ja havia anunciat que “s’està treballant per millorar els recursos i estudiar la possibilitat d’ampliar aquestes unitats específiques”. Ha subratllat que el diagnòstic prematur en el càncer de mama ja està establert i que la proposta d’Assandca pretén estendre aquest model al càncer de pròstata.

Casal ha assegurat que el Ministeri de Salut està analitzant aquesta proposta “molt detingudament” i que es prendrà una decisió sobre quina unitat s’implementarà. “Aquesta és una de les millores sanitàries prioritzades pel Ministeri i repercuteix directament en la salut de la ciutadania”, ha afirmat.

Renúncia de Carles Mur com a cap del Servei de Salut Mental

Finalment, Casal ha confirmat la renúncia de Carles Mur com a cap del Servei de Salut Mental, que es farà efectiva el pròxim 28 de febrer, destacant que fins a aquell dia, Mur continuarà en el càrrec duent a terme les tasques pertinents. Segons el ministre portaveu, “el SAAS ja ha posat en marxa el procés de substitució i el servei està garantit”. Ha assegurat que, de manera interina, hi haurà un professional de la medicina que assumirà la direcció del servei, mentre es convoca una nova plaça a través d’Edicte per cobrir la vacant.

Casal ha destacat que, un cop el nou responsable sigui designat, “es valorarà si cal una reestructuració del servei”. No obstant això, ha recalcat que “el servei està garantit i continuarà operatiu amb el conjunt d’efectius disponibles”.