Concòrdia, l’USdA i Som Veïns se sumen a la protesta ciutadana per l’Acord: «No es pot començar la casa per la teulada»

Concòrdia, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i Som Veïns han anunciat el seu suport a la concentració convocada per al pròxim dilluns 19 d’octubre, a les 19.00 hores, davant del Consell General, per reclamar que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebri abans de la seva signatura. «No es pot començar la casa per la teulada, no es pot signar primer a Brussel·les i després demanar als ciutadans què en pensen», ha manifestat Som Veïns en un comunicat, assenyalant que «celebrem que la ciutadania faci passos per defensar els seus drets, per reclamar que els polítics els escoltin». Així, la formació ha considerat que el Govern hauria de garantir el pronunciament popular abans d’avançar en un procés que pot condicionar el futur del país, fent una crida a participar en la concentració.
Una posició que també defensa Concòrdia, qui considera una manca de respecte als principis democràtics que Andorra i els 27 estats membres de la Unió Europea signin l’acord abans que la ciutadania hagi pogut votar. La formació sosté que els compromisos polítics adquirits prèviament no haurien de condicionar el resultat del referèndum ni servir per pressionar els electors davant d’un eventual rebuig. Per aquest motiu, reclama que la voluntat popular es pugui expressar sense que les decisions institucionals adoptades amb anterioritat es converteixin en un argument per limitar la llibertat de vot. A més de donar suport a la concentració, el partit també s’ha adherit a la recollida de signatures impulsada a través de Change.org.
«Es tracta de defensar un principi democràtic fonamental: la ciutadania ha de poder decidir amb coneixement de causa i amb la garantia que la seva voluntat serà respectada» – Unió Sindical d’Andorra
Per la seva banda, l’USdA ha advertit que «la signatura d’un acord no pot convertir la consulta popular en un simple tràmit ni condicionar anticipadament el sentit del vot», tot insistint que la reivindicació no depèn de la posició que cadascú mantingui sobre el contingut del text. «Aquesta qüestió va més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l’acord. Es tracta de defensar un principi democràtic fonamental: la ciutadania ha de poder decidir amb coneixement de causa i amb la garantia que la seva voluntat serà respectada», ha manifestat el sindicat, el qual reclama un calendari clar per al referèndum i temps suficient perquè la població pugui analitzar les implicacions de l’acord.
Més enllà de la convocatòria, les tres organitzacions també han qüestionat la informació facilitada pel Govern sobre l’Acord d’associació. «Aquest Govern s’ha posicionat clarament a favor del sí a l’acord. Ens hauria agradat més que fos neutral, que hagués informat els ciutadans dels avantatges i dels inconvenients d’aquest acord de manera transparent», ha expressat Som Veïns, qui també ha posat en dubte els motius pels quals no s’ha convocat abans el referèndum. «No som els únics que pensem que, si no es fa abans el referèndum, és perquè el resultat majoritari serà no a l’Acord d’associació», ha afirmat la formació, plantejant aquesta interpretació sobre la decisió de l’Executiu.
«Són reprovables els centenars de milers d’euros gastats en campanyes que únicament es poden qualificar de propaganda», ha denunciat Concòrida, qui insisteix en la necessitat d’oferir informació plural, rigorosa i equilibrada sobre els possibles beneficis, riscos i alternatives. En aquesta mateixa línia, l’USdA ha defensat que la població ha de disposar d’informació accessible sobre les oportunitats i les incerteses de l’acord, ja que «la participació ciutadana no pot limitar-se a escoltar les decisions un cop preses». Pel que fa al contingut del pacte, la primera ha reafirmat la seva oposició al text negociat amb la Unió Europea pels riscos que considera que comporta en matèria d’habitatge, serveis públics, creixement del país i sobirania.