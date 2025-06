Enquesta política primavera 2025

Concòrdia rep amb “prudència i responsabilitat” uns resultats que la situen com a força política emergent

El partit encapçalat per Escalé creix en intenció de vot i simpatia, i alerta sobre el malestar ciutadà amb el funcionament democràtic

El grup parlamentari de Concòrdia, liderat per Cerni Escalé, ha valorat aquest dimarts els resultats de l’Enquesta Política del 2025, presentada per Andorra Recerca i Innovació. D’acord amb les xifres difoses, Concòrdia registraria un augment de 8 punts en intenció de vot respecte als comicis del 2023, arribant al 29,4%, i situant-se com a segona força, per darrere de Demòcrates (35,1%). En termes de simpatia, la formació obté un 18,4%, també en segona posició, i a menys de quatre punts de DA (22,2%). El PS i Andorra Endavant queden més allunyats, amb l’11,3% i el 8,9%, respectivament.

Pel que fa a la valoració dels grups parlamentaris, Concòrdia és la formació més ben puntuada, amb un 5,5 de mitjana, per davant de DA, que obté un 5 just, i per sobre de la mitjana de valoració del Govern, que suspèn amb un 4,7. Segons recorda la formació, la nota de l’Executiu ha baixat dos punts en quatre anys. També s’ha remarcat la valoració d’Escalé, qui es posiciona com el polític més ben valorat de l’enquesta amb un 6,4, superant el cap de Govern, Xavier Espot, amb un 5,5.

Finalment, Concòrdia posa èmfasi en el malestar ciutadà amb el funcionament de la democràcia, tenint en compte que un 48% de la població declara no estar satisfeta. Els dos motius més esmentats pels enquestats són la manca de solucions en matèria d’habitatge i cost de la vida, i la percepció que el Govern respon a interessos particulars. A més, la formació destaca que una part important del suport prové de persones que no van votar a les darreres eleccions generals, fet que, segons afirmen, podria indicar una capacitat de captació de nous segments de l’electorat.

La formació d’Escalé assegura que rep aquests resultats amb “prudència i responsabilitat”, tot recordant que ens trobem a l’equador de la legislatura. En aquest sentit, manifesta la voluntat de continuar treballant per fer arribar les seves propostes, escoltant la ciutadania i pensant en el millor per al país. En una línia semblant s’expressen des d’Andorra Endavant, qui també ha agraït la confiança dels electors i s’ha compromès a continuar treballant per una Andorra “més justa, més forta i més sobirana”.