Enquesta política 2025

El suport al Govern es desinfla mentre Concòrdia i la resta de l’oposició amplien i consoliden el seu espai polític

L’enquesta mostra un retrocés del suport al Govern i un augment de simpaties per l’oposició, amb la formació liderada per Escalé al capdavant

El clima polític andorrà es redefineix. Així ho constata l’Enquesta Política de Primavera 2025, elaborada pel Grup de Sociologia, que dibuixa un escenari de refredament en el suport institucional al Govern i una baixa percepció de confiança generalitzada cap als representants polítics. Tot plegat en un context d’intenció de vot molt fragmentada i amb un ampli percentatge d’indecisos.

En relació amb la valoració del Govern, els resultats mostren una tendència descendent: l’executiu encapçalat per Xavier Espot obté enguany una puntuació mitjana de 5,1 punts, una davallada significativa respecte als 6,1 registrats el 2023 i als 6,7 de 2020. Aquest desgast es fa extensiu als grups parlamentaris que li donen suport, els quals perden mig punt respecte a l’any passat i es situen en una valoració mitjana de 5,4. Un retrocés continuat des del pic de 6,3 assolit el 2020.

Pel contrari, els grups de l’oposició mantenen o milloren el seu posicionament. Destaca especialment Concòrdia, amb una nota mitjana de 5,8 punts, lleugerament superior a la del 2024. Andorra Endavant assoleix una valoració de 5,7 punts, seguida pel Partit Socialdemòcrata (PS) amb 5,4 punts i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) amb 5,0 punts.

La valoració dels líders polítics reflecteix igualment aquest reequilibri. Malgrat que Xavier Espot continua sent el líder més conegut (97,8%) i amb més reconeixement espontani com a preferència (37,1%), la seva puntuació mitjana baixa fins als 5,57 punts. El supera Cerni Escalé, de Concòrdia, amb una nota mitjana de 6,40, seguit per Pere Baró (5,31) i Carine Montaner (5,07).

El grau de confiança cap als polítics andorrans se situa en 4,9 punts, un valor estancat des del 2023 i lluny dels registres més alts de fa una dècada. Aquesta desafecció es veu reforçada per la valoració general del sistema polític, que es manté molt baixa: només el 20,5% dels enquestats el considera bo o molt bo, mentre que un 41,3% el titlla de dolent o molt dolent, i prop d’un terç en fa una valoració neutra.

Pel que fa a la intenció directa de vot, Demòcrates per Andorra (DA) continua encapçalant el rànquing amb un 13,6% dels suports, però a gran distància de qualsevol majoria. El segueixen Andorra Endavant (7,1%), Concòrdia (6,2%) i el PS (4,8%). Tanmateix, destaca un 47,8% de ciutadans que encara no tenen decidit el vot. Finalment, les dades demogràfiques dels enquestats revelen un electorat en transformació: el 38% dels participants andorrans no han nascut al país, i entre aquests, més de la meitat han obtingut la nacionalitat per residència de llarga durada.