Concòrdia remarca que no pactarà amb Demòcrates en les pròximes eleccions generals ni amb cap altre partit

Concòrdia ha deixat clar que no pactarà amb Demòcrates per Andorra (DA) en les pròximes eleccions. Així ho ha manifestat la copresidenta del partit, Núria Segués, qui, juntament amb la també copresidenta Sílvia Mosquera, ha deixat clara aquesta postura arran d’algunes informacions publicades als mitjans de comunicació que apuntaven a un possible pacte amb DA.
“Concòrdia no té cap pacte ni cap entesa sobre la taula amb Demòcrates per Andorra, no pactarà per les properes eleccions amb Demòcrates”, ha afirmat Segués, subratllant que el motiu de la convocatòria als mitjans ha estat principalment “avançar-nos a qualsevol manifestació o a qualsevol vinculació que es pugui fer entre Demòcrates per Andorra i Concòrdia“.
En aquest sentit, la copresidenta ha apuntat que la raó de ser del projecte polític és precisament “fruit dels governs successius de Demòcrates per Andorra que han tingut lloc aquests últims anys”. Una gestió que, segons Segués, “ha portat a la deriva social i econòmica, amb les problemàtiques tan importants que tenim a nivell de país: parlem d’habitatge, parlem d’inversió estrangera, parlem de creixement de territori”, ha explicat.
Per tant, des de Concòrdia s’han mostrat sorpreses en relació amb les informacions que vinculen els dos partits, donat que cap proposta del grup prospera al Consell General. “Això no fa més que palesar aquest contrast o aquest model tan antagònic que tenim amb Demòcrates per Andorra”, ha esmentat, tot indicant que “és més que evident que és impossible o seria increïble que pactéssim amb Demòcrates quan veiem que el dia a dia al Consell General l’entesa no hi és”.
Pel que fa a un possible pacte amb el Partit Socialdemòcrata (PS), Segués ha apuntat que Concòrdia “anirà en solitari a les llistes nacionals”, tot i que no tanca la porta a possibles pactes en les comunals. “Si bé a les circumscripcions territorials sempre hem apostat per trobar persones que vehiculin el projecte que defensem i en cap cas ens tanquem i tampoc anticiparem cap pacte ni cap coalició”.
Qüestionada sobre com l’Acord d’associació pot ser un obstacle en possibles pactes, Segués ha assenyalat que l’acord ara mateix “és un dossier que està més aviat en pausa, perquè no depèn en cap cas d’Andorra, sinó de les institucions europees”, i que els esforços del partit van adreçats als “problemes que tenim relacionats amb l’habitatge, amb la inversió estrangera, amb el creixement urbanístic, amb el territori”.
En referència al cap de llista de les pròximes eleccions, Segués ha detallat que serà l’assemblea interna del partit la qui prendrà la decisió final. “És a l’assemblea que es decidirà qui són les persones que han d’encapsular el projecte”. No obstant això, tot apunta que serà Cerni Escalé” per una qüestió purament de continuïtat, però no siguem nosaltres qui ho decideixi sinó l’assemblea”, ha reiterat.
Quant a la previsió per prendre aquesta decisió, la copresidenta no ha donat més detalls, ja que si no hi ha canvis en el calendari, no serà fins al 2027 quan se celebraran les pròximes eleccions i, per tant, “no hem de parlar d’escenaris ficticis: quan sapiguem quin és el calendari real de la convocatòria, a partir d’aquí ens organitzarem internament“.