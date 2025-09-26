Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Les conselleres generals Núria Segués i Maria Àngels Aché.
Esmenes del grup parlamentari

Concòrdia reclama una planificació estratègica per garantir estabilitat i eficiència al sistema sanitari andorrà

Les esmenes del grup inclouen més control sobre les habilitacions, informes de necessitats i la creació del comitè tècnic en sis mesos

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat diverses esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei reguladora de les professions titulades de la salut, amb l’objectiu de garantir una millor gestió del sistema sanitari. En aquest sentit, la formació reclama una planificació estratègica de recursos humans i tècnics que permeti anticipar necessitats i, alhora, evitar la dependència d’habilitacions excepcionals recurrents.

Així, Concòrdia defensa que el Sistema Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), en coordinació amb el Col·legi de Metges, elabori cada dos anys un informe de planificació que inclogui previsions a mitjà i llarg termini. Paral·lelament, el Govern hauria de donar resposta pressupostària a aquestes necessitats. D’aquesta manera, es garantiria que les habilitacions especials previstes per la llei només s’utilitzin en circumstàncies de força major i no es converteixin en un mecanisme ordinari de gestió de personal, apunten des del grup.

Pel que fa a la durada d’aquestes habilitacions, Concòrdia proposa limitar-les a un període màxim acumulat de dos anys i, a més, exigir un progrés mínim en l’aprenentatge del català als professionals que se’n beneficiïn. En coherència amb aquesta mesura, el grup també vol reduir de cinc a dos anys el permís per als metges que treballen a les pistes d’esquí, ja que considera que les necessitats del sistema públic són molt més urgents i complexes.

D’altra banda, el grup parlamentari planteja establir un termini màxim de sis mesos per constituir el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades de la Salut. A més, proposa que els professionals mèdics que exerceixen per compte propi puguin ser requerits pel SAAS per fer guàrdies en règim laboral sempre que el sistema ho necessiti.

Finalment, en relació amb els drets dels pacients, el partit suggereix que els documents de voluntats anticipades lliurats davant de notari siguin tramesos obligatòriament al registre nacional en un termini màxim de cinc dies hàbils. D’aquesta forma, constarien a la Història Clínica Compartida i els professionals sanitaris podrien actuar segons les preferències del pacient, especialment en aquells casos en què la persona atesa no pugui expressar-se.

