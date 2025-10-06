Concòrdia reclama una llei del dret d’asil abans del 2026 i la signatura de la Convenció de Ginebra sobre refugiats

Concòrdia ha registrat una sèrie d’esmenes a la moció impulsada pel Partit Socialdemòcrata per instar el Govern a regular el dret d’asil al Principat amb un marc jurídic clar i limitat, el qual hauria de quedar plasmat en una llei abans que acabi el 2026. El text proposa que aquesta futura norma s’inspiri en els principis reconeguts pel dret internacional i que s’acompanyi de la signatura oficial de la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Refugiats, així com del Protocol de 1967. “És essencial dotar-nos d’un sistema homologable al d’altres estats que garanteixi seguretat jurídica i una tramitació rigorosa”, ha afirmat el conseller general Pol Bartolomé, afegint que “especialment ara que l’emergència humanitària s’ha convertit en una realitat global”.
Les esmenes presentades aposten per una regulació més detallada i restrictiva que l’actual, amb la voluntat de garantir que l’estatus de refugiat només s’atorgui quan s’hagin esgotat totes les altres vies d’ajut dels països dels quals el sol·licitant és nacional. També es planteja excloure qualsevol persona que ja rebi protecció per part d’un estat o agència internacional. “Cal garantir que el dret d’asil no es converteixi en una porta d’entrada generalitzada, sinó en un mecanisme excepcional i justificat”, ha defensat el conseller de Concòrdia.
A més, Concòrdia proposa delimitar clarament els motius de persecució que podrien justificar l’asil, limitant-los a causes com la raça, la religió, la nacionalitat, l’opinió política o la pertinença a un grup social determinat. També es reclama que la llei defineixi amb precisió quins actes es consideraran persecució, així com els procediments per a la revocació o pèrdua de l’estatus de refugiat, en cas que deixin de concórrer les condicions que l’havien motivat. “El nostre objectiu és establir un model que sigui jurídicament robust, clar per a les institucions i just per a les persones que realment ho necessiten”, ha conclòs Bartolomé.