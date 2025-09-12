Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Pere Baró, ahir durant la sessió de Consell General. | Consell General / Sergi Pérez
El Periòdic d'Andorra
Moció instant a l'Executiu

Moció socialdemòcrata perquè el Govern impulsi una llei sobre el dret d’asil arran del debat generat al Consell

La formació recorda que la legislació actual només preveu protecció temporal, motiu pel qual reclama la instauració d'un marc legal estable

El grup parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha entrat a Sindicatura una moció que insta el Govern a elaborar i aprovar una llei sobre el dret d’asil o un règim legal anàleg. Segons informa el grup parlamentari en un comunicat, la iniciativa arriba després de la pregunta oral formulada ahir al Consell General sobre “la situació d’un ciutadà libanès que es troba a Andorra”.

Els socialdemòcrates argumenten que “Andorra reconeix el dret d’asil com a dret fonamental” i recorden que el país ha ratificat el Conveni europeu de drets humans. A més, remarquen que la Constitució, a través de l’article 5 del títol II, estableix la vigència de la Declaració Universal de Drets Humans, així com el fet que “la Llei 4/2018 de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries” va ser un pas per complir amb obligacions internacionals, però subratllen que només va crear un règim subsidiari, “sense establir principis genèrics ni nous drets en termes d’asil”.

