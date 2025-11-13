Concòrdia reclama un dispositiu d’acollida per a nouvinguts i el Govern el rebutja per considerar-lo “innecesari”

El Consell General ha examinat aquest dijous la presa en consideració de la Proposició de llei de creació del dispositiu d’acolliment per a la integració de les persones nouvingudes, presentada pel grup parlamentari de Concòrdia. El president de la formació, Cerni Escalé, ha defensat el text explicant que l’objectiu és evitar que “la identitat andorrana es continuï deteriorant” en un context d’“immigració extraordinàriament ràpida”, amb un creixement poblacional del 10% en els darrers anys. Així, però, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha afirmat que la proposició “té una fi lloable, però és innecessària”, ja que des del 2019 existeix un programa que, segons ha dit, “respon al que demana la proposició”.
En aquest sentit, Escalé ha sostingut que cal “trobar una solució” i que el dispositiu proposat vol “fomentar la integració de les persones que arriben”, en paral·lel a una limitació més gran de la immigració. A més, ha afirmat que el programa de 2019 “el desconeixien fins i tot molts ministres del Govern” i ha recordat les acusacions de “copiar lleis” formulades pel grup demòcrata, tot descartant entrar en aquesta qüestió. Escalé ha admès que la proposició “no s’aprovarà”, però ha considerat que s’han donat per satisfets perquè, per primera vegada des del 2019, “tindrem un mecanisme que es va presentar ahir a la tarda”.
En nom d’Andorra Endavant, Marc Monteagudo ha afirmat que la iniciativa “s’hauria d’haver plantejat com una proposta d’acord” i no com una llei, perquè “no requereix cap marc legislatiu nou”. Així, ha indicat que el programa d’acollida ja està previst en la normativa actual i ha conclòs que “són els nouvinguts els que s’han d’adaptar a Andorra i no al revés”. Per altra banda, la presidenta de la bancada Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha defensat la necessitat de transitar “d’un model migratori a un model durable i integrador”, anunciant el vot favorable del seu grup “ni que sigui per manifestar la poca voluntat de trobar consensos amb l’oposició per part de Govern”.
Des de la majoria parlamentària, Sílvia Riva ha respost que la proposició “no és necessària”, assegurant que les eines no es creen “per a l’endemà” i que el Govern porta anys treballant-hi, citant l’obligatorietat del nivell B2 de català i el paper dels centres de català com a espais de formació i de difusió cultural. A més, ha destacat iniciatives comunals com la celebració de la multiculturalitat a Andorra la Vella i ha defensat que les lleis “han de servir per dotar de noves eines, però no per duplicar una cosa que ja funciona”. Molné ha tornat a intervenir afirmant que esperava que Escalé “ens felicités pel programa presentat ahir”, i ha rebutjat que el Govern l’hagués oblidat, assegurant que estava “previst al programa electoral”.
Escalé ha replicat que el tret diferencial de la proposició és que, si les persones nouvingudes no segueixen els programes, “no puguin renovar la residència”, i ha afirmat que aquesta condició justifica que la iniciativa sigui una llei i no un acord. Tanmateix, ha assenyalat que, fins i tot a l’avinguda Meritxell, “hi ha negocis que no saben què és Meritxell”, per exemplificar el grau de desconeixement cultural al país, tornant a defensar que “no es tracta de duplicar el que funciona, sinó d’afinar” i oferint col·laboració a la secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena.
Ratificat el Protocol de l’Acord Interbus sobre el transport internacional regular de viatgers
En un altre ordre, el Consell General ha examinat i ratificat, per assentiment, el Protocol de l’Acord relatiu al transport internacional ocasional de viatgers en autocar o autobús (Acord Interbus) pel que fa al transport internacional regular i regular especial de viatgers en autocar o autobús. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha presentat la proposta destacant que el Protocol permet “unificar, simplificar i potenciar el transport regular internacional de viatgers en autobús i autocar”, explicant que el text “simplifica els procediments, les autoritzacions i els controls”, fet que “ajuda a reduir la burocràcia i facilita les operacions de transport de viatgers”. Segons la ministra, l’instrument també “millora la cooperació internacional en el sector del transport per carretera”, afavorint serveis transfronterers “més fàcils i eficients” i beneficiant operadors i usuaris mitjançant la reducció de costos i la millora de l’eficiència.