Concòrdia reclama més celeritat en l’aprovació del Pla territorial nacional de protecció civil i del mapa de riscos

El grup parlamentari de Concòrdia ha instat el Govern a accelerar l’elaboració i aprovació del Pla territorial nacional de protecció civil i del mapa de riscos, dos instruments essencials per a la gestió d’emergències al país. Segons la llei qualificada de protecció civil, aprovada el juliol de 2022, aquests documents havien de veure la llum en un termini de tres anys, termini que va vèncer el passat mes de juliol.
Concòrdia recorda que l’increment dels fenòmens meteorològics extrems, com inundacions, esllavissades, terratrèmols o incendis, fa especialment urgent disposar d’aquestes eines de planificació i resposta, tal com han detallat en un comunicat. Per això, el grup parlamentari proposa que, mentre el Centre Nacional d’Emergències i el servei únic d’atenció 112 no estiguin plenament operatius, l’Executiu impulsi campanyes informatives i simulacres adreçats al conjunt de la població, amb l’objectiu de millorar la prevenció i l’autoprotecció ciutadana.
En aquest sentit, la consellera general, Maria Àngels Aché, ha registrat un conjunt de preguntes escrites per conèixer en quin punt es troba l’elaboració del Pla territorial i del mapa de riscos, especialment pel que fa a la identificació de zones inundables. Demana saber quins documents tècnics i cartografies estan disponibles actualment i quan preveu el Govern posar a disposició dels comuns els mapes de zones inundables, considerats una eina clau per a la redacció dels Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP).
A més, Aché també vol saber quin calendari preveu l’Executiu per a la posada en funcionament completa del Centre Nacional d’Emergències i del telèfon 112, dos serveis que considera fonamentals per garantir una resposta eficaç davant qualsevol situació de risc al país.