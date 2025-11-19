Concòrdia reclama la compareixença de Tor per donar explicacions sobre l’impacte de l’Entry/Exit al país

El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat a la Comissió Legislativa d’Afers Exteriors la compareixença de la ministra Imma Tor per donar explicacions sobre l’entrada en vigor a Espanya del nou sistema europeu de control fronterer Entry/Exit System (EES) i les conseqüències que està generant per a Andorra.
Segons la formació, el desplegament del sistema ha arribat en un moment “sobrevingut” malgrat els mesos de negociacions per adaptar-lo a les particularitats del Principat. Concòrdia considera que la manca de planificació del Govern ha provocat “desconcert inèdit” entre les empreses, especialment a les portes d’una nova temporada d’hivern.
El sector turístic tem no poder contractar personal qualificat que resideixi dins l’espai Schengen, un requisit que esdevé clau amb el nou sistema de control. Aquest malestar, segons Concòrdia, se suma a les dificultats recurrents per atraure treballadors europeus, motivades per salaris que consideren poc competitius i un cost de l’habitatge massa elevat.
La formació també vincula les complicacions actuals a una problemàtica estructural com la manca d’habitatge assequible. Segons el grup, molts treballadors potencials es veuen obligats a residir a la Seu d’Urgell pels preus “descontrolats” del mercat immobiliari andorrà, i aquesta dependència de la comarca de l’Alt Urgell s’està convertint en un obstacle addicional amb la implementació de l’EES.
Davant d’aquest escenari, el grup parlamentari reclama transparència i informació sobre l’estat de les negociacions amb Espanya, que haurien de permetre “reconduir” la situació i mitigar els efectes del nou sistema fronterer.