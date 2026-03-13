Concòrdia proposa limitar la capacitat hotelera i eliminar la confidencialitat en contractes d’Andorra Turisme

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una desena d’esmenes al Projecte de llei general de turisme amb l’objectiu d’introduir mesures relacionades amb la sostenibilitat del sector, la transparència en la gestió pública i la mobilitat vinculada a l’activitat turística.
Entre les propostes principals destaca la petició que el Govern elabori, en el termini d’un any, un estudi que determini la capacitat turística màxima que pot assumir el país. L’anàlisi hauria de servir per establir quin volum de places d’allotjament és compatible amb les dimensions del territori i amb el manteniment dels serveis públics.
Segons defensa la formació, aquest estudi hauria d’avaluar diferents factors, com l’impacte del turisme sobre el territori, la mobilitat, l’accés a l’habitatge o el consum de recursos naturals com l’aigua i l’energia. També hauria de tenir en compte la pressió que l’activitat turística pot generar sobre infraestructures essencials relacionades amb àmbits com la salut o el transport.
Pel que fa a l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, Concòrdia planteja modificar el sistema actual per introduir un mecanisme de tributació variable que permeti ajustar l’import segons la demanda. Així, el gravamen podria augmentar en períodes d’alta ocupació i reduir-se en temporada baixa.
Una altra de les esmenes proposa limitar l’ús de clàusules de confidencialitat en els contractes d’Andorra Turisme. La formació planteja que aquestes només es puguin aplicar quan siguin sol·licitades de manera expressa per la part contractada i estiguin justificades per raons d’interès general. A més, la seva aplicació hauria de comptar amb l’aprovació del Consell de Ministres i no podria afectar ni l’import ni la durada dels contractes.
Finalment, el grup parlamentari també proposa crear una vinyeta turística obligatòria per als vehicles amb matrícula estrangera. El sistema seria de gestió electrònica i permetria adquirir-la a través de dispositius digitals abans o durant l’estada al país. L’import variaria en funció de la durada de la visita, del tipus de vehicle i de l’ús de la xarxa viària, amb excepcions previstes per als residents de les zones frontereres.