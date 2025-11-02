Concòrdia presenta una esmena al pressupost del 2026 i denuncia l’augment de la despesa pública

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una esmena a la totalitat al Projecte de llei del pressupost per al 2026, en desacord amb el volum i l’estructura de la despesa prevista pel Govern. El document, segons han denunciat, contempla una xifra rècord de 750 milions d’euros, més de 80 milions per sobre del pressupost aprovat per al 2025.
Concòrdia ha considerat que aquesta evolució reflecteix “una continuació del ritme de creixement malaltís”, que —segons el partit— provoca pressió inflacionista i pèrdua del patrimoni nacional a favor de la inversió estrangera.
El grup ha posat èmfasi en l’increment de les despeses de funcionament, que s’eleven a 613 milions d’euros, mentre que la despesa real d’inversió es limita a 81 milions. Concòrdia ha comparat aquestes xifres amb les de l’any 2012, quan la despesa de funcionament era de 321 milions i les inversions reals arribaven als 169 milions. Segons el partit, aquesta tendència evidencia un pressupost de “curt termini i sense previsió de futur”.
El president del grup, Cerni Escalé, ha assenyalat que “el Govern augmenta la seva despesa social i salarial mentre permet que creixin els preus de l’immobiliari i la inversió estrangera substitueixi els negocis del país”.
Cerni Escalé afirma que el Govern incrementa la seva despesa social i salarial mentre afavoreix la inversió estrangera i l’encariment immobiliari.
Concòrdia també ha advertit que, en cas d’un canvi de cicle econòmic, Andorra podria afrontar dificultats per sostenir els seus compromisos sense recórrer a un endeutament significatiu. El grup ha recordat que el deute actual del Govern se situa al voltant dels 1.200 milions d’euros, i que el pressupost preveu un augment addicional de gairebé 40 milions.
Altres motius exposats per justificar l’esmena inclouen una previsió d’ingressos dependent del creixement econòmic passat i la multiplicació d’organismes independents que, segons Concòrdia, se solapen amb competències de l’Executiu.
Finalment, el conseller general Pol Bartolomé ha sol·licitat al Govern informació detallada sobre la despesa en personal, que per al 2026 ascendeix a més de 130 milions d’euros en remuneracions bàsiques i d’alts càrrecs. Bartolomé ha demanat conèixer la mitjana de despesa anual i mensual per departament i grup professional.
Concòrdia ha assegurat que amb aquesta esmena vol obrir un debat sobre el model de gestió pública i “retornar Andorra a la seva escala real”.