Concòrdia insta a limitar a un únic immoble el màxim adquirible per a la inversió estrangera

El grup parlamentari de Concòrdia ha fet públiques aquest matí un total de 15 reserves d’esmena al projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, conegut com a Llei Òmnibus, el qual es votarà el pròxim 6 de març a la seu del parlament. Val a dir que les més rellevants estan vinculades amb la limitació de la inversió estrangera immobiliària, així com la sostenibilitat demogràfica i l’especulació. En aquest sentit, Concòrdia insta a limitar a un únic habitatge el nombre màxim que un inversor estranger pot comprar al país, ja que “l’àmplia majoria d’inversors, actualment, n’adquireixen només un”, recorden en un comunicat.

A més, la formació opina que cal preservar determinades zones, de manera que els inversors estrangers no hi puguin comprar, per exemple les que contenen serveis públics essencials. Anant més enllà, Concòrdia defensa l’establiment d’una quota que limiti el nombre màxim de metres quadrats que poden ser objecte d’inversió estrangera immobiliària. Per tal de preservar el territori, el grup parlamentari manté que cal limitar el nombre de permisos de residència que el Govern pot atorgar cada any, en els diferents supòsits.

Andorra és un dels països que més creix en població en l’actualitat i cal adequar aquest creixement als recursos del país. La formació política també creu que l’Executiu hauria d’haver estat més ambiciós i taxar més l’especulació, ja que la modificació final que planteja la Llei Òmnibus és més laxa que la primera proposta. Per això es proposa augmentar el recàrrec especial sobre els guanys especulatius en les transmissions de béns immobles, durant els primers dos anys, del 10% al 25%.

En relació amb els pisos buits, la formació no entén que ni el Govern ni els grups de la majoria no hagin volgut establir unes mesures d’inspecció i sanció, per evitar simulacions de residència. Tenint en compte que algunes de les reserves d’esmena estan directament relacionades, s’ha proposat a la Sindicatura poder defensar i debatre conjuntament les que versen sobre un mateix tema. Així, hi haurà cinc agrupacions de reserves d’esmena i dues que seran defensades de manera individual cadascuna.