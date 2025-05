Accions per la defensa del paisatge

Concòrdia idea una protecció zonal per al 50% dels entorns naturals amb la instauració de corredors biològics

La formació estipula que amb l'ajuda d'experts i dels comuns es podrà efectuar una preservació més acurada i sectorial del medi ambient

Aconseguir “desportaventuritzar” el medi natural d’Andorra través d’un sistema que integri i connecti d’una manera més sostenible i controlada els diferents espais que conformen el nostre territori és un desig que avui comença a aflorar amb una, de moment, incipient proposició de llei que es treballarà aviat. Això no serà pas una tasca senzilla, ni que podrà efectuar i idear una sola formació política o administració, sent aquestes les paraules del president de Concòrdia, Cerni Escalé, qui amb l’ajuda d’un mapa i una breu presentació han mostrat aquesta tarda al Consell General com aquesta futura legislació podria revestir la “protecció de més d’un 50% del patrimoni natural andorrà”.

En aquest sentit, la presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, ha començat esclarint que aquest projecte revesteix fins a tres parts. D’una banda, la definició de la llei en si; d’una altra, el seu objectiu (ja citat), i també com es complementaria amb l’actual Llei general d’Ordenació del Territori i Urbanisme. “Malgrat que vivim en un entorn certament privilegiat pel que fa a espais naturals, els canvis que ha fet l’humà amb la modificació del sòl han sigut molt importants en termes urbanístics i s’ha de vetllar més per la terra sabent que l’actual llei de biodiversitat data del 2018 i no ha generat canvis substancials”, ha desprès la parlamentària.

El mapa amb la delimitació de protecció de les zones que proposa la formació encapçalada per Cerni Escalé i que contempla així fins a tres colors en funció de la seva complexitat. | El Periòdic / P.M.

Per aquesta raó, la formació ha decidit desenvolupar aquesta proposta, en la qual els actors comunals tindran molt a dir tenint en compte que són els propietaris d’aquestes parcel·les naturals (com per exemple els boscos que rodegen algunes parròquies), però també la ciutadania, la qual, a través de la pàgina web de Concòrdia, podrà valorar aquesta delimitació zonal i afegir les seves recomanacions. “Aquí al país comptem amb grans experts instruïts en aquesta matèria, i penso que hi haurà un compromís comú envers la causa. Si tinguéssim més representació a cada comú podríem fer més ambiciosa la proposta”, ha deslligat el seu líder.

Per la seva banda, el conseller general Jordi Casadevall, també present en l’explicació, ha esgrimit que “avui es dona oficialment un acompliment electoral molt destacat per la intenció de voler resguardar, traient de l’equació qualsevol classe d’intenció per a l’atracció turística, la meitat del terreny natural que ens envolta”. Ha deslligat així que és molt necessari posar en marxa “una major preservació del paisatge i de la seva biodiversitat”, ja que del contrari es fan malbé els recursos naturals tan valuoses que tenim com els rius i els boscos que ens envolten.

Un dels punts més transformadors que contempla aquesta proposició legislativa és la instal·lació de corredors biològics, “els quals permetrien el pas de les espècies autòctones a través de la carretera general que talla en dos costats el país i que impedeix com una barrera la fusió de la nostra fauna”, en paraules d’Escalé. Aquest seria un dels eixos vertebrals d’un projecte que aglutinarà l’opinió de les administracions comunals, dels experts i dels mateixos ciutadans, amb la voluntat d’iniciar una primera ronda de reunions durant aquest mes de maig, ja que els comuns ja són coneixedors de bona part de la proposta.