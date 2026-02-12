Concòrdia demana una avaluació de riscos a les carreteres i un pla d’inversions amb França i Espanya

Valorant positivament la resposta del Govern per tal d’ajudar els sectors afectats pel tall de l’RN20, però assenyalant que el sector comercial del Pas de la Casa els ha fet arribar el neguit que les mesures anunciades “segurament seran insuficients”, Concòrdia urgeix a l’Executiu a dur a terme una diagnosi de riscos al tram de la carretera esmentada “entre Acs i Andorra, així com als punts que siguin rellevants de l’RN116 i l’N145”.
A partir d’aquest estudi, la formació demana una proposta concreta d’intervencions estratègiques, per tal d’evitar situacions futures com l’actual, i que es projecti als pròxims sis o set anys vista. “Des de Concòrdia es comprèn que es tracta d’obres a efectuar fora de les nostres fronteres i que, per tant, requereixen una negociació diplomàtica prèvia i, probablement, inversions conjuntes” amb França i Espanya, indiquen. Es considera, però, “una qüestió d’Estat, per la seguretat física dels andorrans i per l’economia del país”.
Mitjançant un comunicat, recorden que el Principat “manté relacions bilaterals estretes amb França, de les quals se’n desprèn l’acord signat l’any 2022, vigent fins al 2026, que contempla la viabilitat de les carreteres nacionals RN20 i RN116”. Recentment, assenyalen, la inversió econòmica més rellevant realitzada ha estat la de la galeria parallaus H2, a l’altura de l’Hospitalet, finançada de forma conjunta i per un valor de vuit milions d’euros. “La zona de l’actual esllavissada, en canvi, no ha estat objecte d’intervencions preventives”, lamenten.
“És alarmant que es produeixi un despreniment de les característiques del de fa 13 dies en una carretera molt utilitzada per andorrans i visitants, i línia de vida de l’economia del país”, diuen. En aquest sentit, des de la formació es demana perquè aquest risc no va ser detectat, tot considerant que els estudis tècnics i de riscos haurien de marcar la planificació i les prioritats d’actuació en aquestes vies estratègiques, amb visió anticipada.