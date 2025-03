Pregunta parlamentària

Concòrdia demana pels protocols contra la violència de gènere

La formació dels professionals, l'activació del Codi Lila, la coordinació entre serveis públics i privats i l'actualització periòdica dels protocols són les principals qüestions plantejades

La presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, ha presentat una bateria de preguntes per aprofundir en el funcionament dels protocols davant casos de violència de gènere, arran de l’increment dels casos detectats al país. Segués ha estructurat les preguntes en quatre blocs principals. El primer bloc aborda la formació dels professionals encarregats d’atendre les víctimes, especialment en la identificació de la violència psicològica sense proves materials evidents, així com en la garantia de la continuïtat del seguiment quan hi ha baixes o canvis de personal.

En el segon bloc es demana informació detallada sobre l’activació del protocol i l’accés al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG), inclòs el procediment del Codi Lila i les intervencions psicològiques. També sol·licita dades sobre el percentatge de víctimes que abandonen el procés d’acompanyament i les que denuncien els fets.

El tercer bloc s’ocupa dels serveis específics per a víctimes, la coordinació entre serveis públics i privats i els mecanismes per evitar revictimitzacions, a més de preguntar pel nombre de víctimes ateses en cada sector durant els darrers cinc anys i pels programes destinats a reeducar les persones agressores.

Finalment, el quart bloc pregunta sobre l’última actualització dels protocols, la periodicitat i els criteris per revisar-los, així com la seva aplicació i avaluació en l’àmbit sanitari privat.