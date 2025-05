Defensen la via suïssa

Concòrdia defensa el ‘no’ en un eventual referèndum sobre l’Acord i assegura que el text actual “és negatiu”

Escalé admet que França i la UE donen per tancat l’Acord, però defensa que una renegociació seria possible si hi hagués voluntat política

Concòrdia manté la seva oposició a l’actual Acord d’associació amb la Unió Europea i ha reiterat aquest dilluns que, si avui es convoqués un referèndum, la formació defensaria el vot negatiu. El president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha refermat aquesta postura durant una roda de premsa convocada per aclarir la informació difosa aquest mateix matí sobre una reunió mantinguda a finals de març al Palau de l’Elisi, amb la participació dels presidents del grup parlamentari de Concòrdia, el cap de Govern i representants del Copríncep francès.

“Tal com està plantejat ara mateix, l’Acord és negatiu”, ha afirmat Escalé, tot afegint que “quan posem en una balança els punts positius i negatius, els segons pesen més”. Per aquest motiu, el president del grup parlamentari ha remarcat que “si es fes un referèndum avui, Concòrdia defensaria el no”.

La formació considera necessari reprendre les converses amb la Unió Europea per negociar un nou text. “Hi ha molts punts que nosaltres hauríem negociat de manera diferent”, ha assegurat Escalé, qui també ha destacat que “un acord sempre es pot reobrir si hi ha voluntat política”. En aquest sentit, ha posat com a exemple el cas de Suïssa, que va aconseguir reobrir les negociacions i tancar un nou acord en el termini de tres anys després d’una ruptura prèvia. “És una referència vàlida que demostra que els processos no són irreversibles”, ha indicat.

Escalé ha afegit que ajornar el procés d’associació podria oferir a Andorra una oportunitat per centrar-se en problemàtiques internes com la crisi de l’habitatge o la regulació de la inversió estrangera. “Aquest temps es podria aprofitar per abordar reptes nacionals que ens afecten directament”, ha subratllat.

Tot i defensar la necessitat d’un nou mandat negociador, Escalé ha reconegut que, actualment, ni França ni la Unió Europea contemplen una renegociació del text acordat. “La posició francesa és clara: estan satisfets amb l’acord actual”, ha afirmat, tot destacant que “el govern francès considera que s’ha assolit un bon equilibri entre les parts implicades”. Així mateix, ha apuntat que “des del punt de vista europeu, aquest acord és molt positiu per als seus interessos, i és comprensible que no tinguin incentius per tornar-lo a obrir”.

Amb tot, Escalé ha defensat que el Govern podria, si ho considerés oportú, declinar la signatura del text i proposar una nova ronda de negociació. “No hi ha cap impediment jurídic per fer-ho”, ha sostingut. “És una qüestió de voluntat política”. Pel que fa a la trobada a París, la consellera general del grup parlamentari, Núria Segués, ha explicat que es va celebrar a instàncies de la part francesa i que Concòrdia va respectar la petició de mantenir-la amb discreció. “Se’ns va demanar que es portés de manera discreta i vam seguir aquesta línia”, ha indicat.

Tanmateix, Escalé ha justificat la compareixença d’avui davant els mitjans arran de les declaracions fetes pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, qui ha exposat diversos detalls sobre l’Acord. “Hem vist la necessitat de fer aquest exercici de transparència i explicar d’on sorgeix la reunió”, ha manifestat.

Escalé ha contextualitzat la trobada dins d’un diàleg que es manté des del desembre passat amb el representant personal del Copríncep francès, Patrick Strzoda. “Valorem molt positivament l’existència d’aquests espais de diàleg”, ha conclòs, tot lamentant que “s’hagi trencat la confidencialitat inicialment pactada”.