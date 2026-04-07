Concòrdia carrega contra la llei de descongelació dels llogers i alerta que pot “agreujar” la crisi si no hi ha canvis

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat les seves esmenes al Projecte de llei sobre els contractes d’arrendament d’habitatge de residència habitual i permanent, amb la voluntat, segons han defensat, d’abordar els “abusos” del mercat. Així, el president del grup, Cerni Escalé, ha qualificat el text com una “llei de supervivència política”, afirmant que busca “minvar l’enfadament dels propietaris i, al mateix temps, protegir una part de la població amb una forma de fer política que no resol el problema de fons”. En aquest sentit, ha criticat que la proposta respon a una lògica que vol conciliar interessos sense atacar l’arrel del problema: “És com tapar el sol amb la mà del dit”, ha assegurat.
En la mateixa línia, Escalé ha situat el punt en els diversos enfocaments polítics que, segons el grup que encapçala, hi ha actualment en matèria d’habitatge. D’una banda, ha assenyalat el model de Demòcrates per Andorra, el qual ha definit com a “assistencialista”, en què “el Govern es farà part del cost de la pujada del preu de l’habitatge”, tot i permetre que els preus continuïn augmentant. D’altra banda, ha exposat el model d’Andorra Endavant, el qual aposta per “deixar el mercat lliure” i complementar-lo amb noves construccions en terrenys públics per protegir la població andorrana: “És una mena de reserva indígena d’andorrans”.
“Una persona que ha complert amb totes les seves obligacions com a llogater hauria de poder continuar al seu habitatge […] El que estem veient és un circ i un ridícul” – Cerni Escalé
En contraposició, Concòrdia defensa un model basat en l’equilibri del mercat, el qual passi per “frenar d’una vegada per totes els abusos que hi ha al mercat” i combatre “l’especulació immobiliària que segueix rampant”. Escalé ha denunciat situacions en què “algú compra un immoble i el ven dos anys després pràcticament duplicant el preu”, fet que ha qualificat d’“inconcebible”. Així, el dirigent ha reconegut que la congelació dels lloguers és una mesura que “mai hauria d’haver estat necessària” i l’ha atribuït a la manca d’actuacions sobre les causes estructurals del problema.
Per la seva banda, la presidenta suplent, Núria Segués, ha incidit en el caràcter estructural de la problemàtica, afirmant que Andorra viu “una crisi d’habitatge sense precedents” que “cada cop és més greu”. En aquesta línia, ha assegurat que les mesures aplicades fins ara “no han funcionat” perquè han estat “conjunturals” i han servit “per guanyar temps, però no per atacar l’arrel del problema”. Així, ha detallat que des del 2013 el preu del lloguer ha augmentat un 27%, passant de 19 a 26 euros el metre quadrat, mentre que la compravenda s’ha incrementat un 28%, fins als 6.080 euros per metre quadrat. “Si no posem mesures sobre el mercat de la compravenda, molt difícilment podrem afectar els preus del mercat del lloguer”, ha advertit.
“Hi ha una correlació molt directa […] Si no posem mesures sobre el mercat de la compravenda, molt difícilment podrem afectar els preus del mercat del lloguer” – Núria Segués
En aquest marc, la formació política ha detallat el contingut de les esmenes, exposant, en primer terme, que una de les propostes és que els contractes situats per sota del preu de referència del parc públic d’habitatge a cada parròquia es puguin actualitzar progressivament fins a assolir aquest llindar en un termini de cinc anys, amb l’objectiu de garantir la viabilitat dels propietaris amb rendes més baixes. En canvi, han remarcat que per als lloguers que ja se situïn per sobre del preu mitjà de mercat, fixat en 12,9 euros el metre quadrat, “no hi hauria d’haver cap increment”, més enllà, en tot cas, de l’actualització vinculada a l’IPC.
Escalé també ha posat l’accent en la protecció dels llogaters actuals, criticant que el text legal permeti rescindir contractes i substituir inquilins. “Una persona que ha complert amb totes les seves obligacions hauria de poder continuar al seu habitatge”, ha defensat, advertint que, en cas contrari, “se la condemna a entrar en un mercat hiperinflat”. A més, ha alertat de diversos supòsits que generarien desigualtats dins del sistema, com ara la possibilitat de reservar l’habitatge per a determinats perfils o bé la redacció d’algunes excepcions que poden donar peu a interpretacions i acabar facilitant la sortida del llogater actual.
“No pot ser que algú compri un immoble i el vengui al cap de poc temps amb grans beneficis, mentre el comprador final assumeix aquest increment en el preu” – Cerni Escalé
Pel que fa al mercat de compravenda, Escalé ha criticat que l’actual fiscalitat sobre operacions immobiliàries sigui “de les més baixes d’Europa” i ha proposat elevar els impostos sobre els beneficis de compravendes a curt termini fins a un 30% o 40%, amb l’objectiu de desincentivar aquestes pràctiques. “No pot ser que algú compri un immoble i el vengui al cap de poc temps amb grans beneficis, mentre el comprador final assumeix aquest increment en el preu”, ha exposat. “Si no es limita la demanda i no s’augmenta l’oferta real, el problema es mantindrà”, ha afegit el dirigent.
En aquest sentit, Escalé ha reclamat que “calen mesures atrevides” per abordar la problemàtica de l’habitatge i ha criticat l’estratègia de l’Executiu, assegurant que “el que estem veient és un circ i un ridícul, amb un Govern que accelera amb un peu i frena amb l’altre”. El president de Concòrdia ha insistit que sense actuacions estructurals sobre el mercat, “continuarem parlant del mateix problema d’aquí a uns anys”. Així i tot, i pel que fa al recorregut parlamentari del text, tant Escalé com Segués han admès que no són optimistes sobre la incorporació de les seves propostes, tot i que han defensat que la seva voluntat és “millorar el text des de la comissió”.