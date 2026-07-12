La 51a Assemblea Parlamentària deixa un missatge clar: «la solidaritat no posa mai en risc la sobirania»

La 51a Sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), ha finalitzat aquest diumenge a Yaoundé (Camerun), amb la participació de la delegació andorrana encapçalada per Marc Magallon i integrada per Núria Segués i Pere Marsenyach. Al mateix temps, també han participat en el Parlament Francòfon dels Joves els representants andorrans Clara Vila i Isaac Cabases.
De forma que el debat general de l’APF ha versat sobre el multilateralisme i la sobirania dels estats, on s’han analitzat els reptes que s’afronten en el context internacional actual, i la necessitat de conciliar la cooperació entre els estats amb el respecte de la seva sobirania.
Així, el president de la delegació andorrana, Marc Magallon, ha intervingut destacant que «la nostra comunitat aplega Estats de totes les dimensions, de totes les regions i de totes les tradicions. Aquesta diversitat és una fortalesa. Ens demostra que és possible construir un espai de diàleg en què tothom és escoltat, en què les diferències són respectades i en què la solidaritat no posa mai en qüestió la sobirania». Magallon també ha participat en la reunió de la Comissió Política, on va exposar la situació política actual d’Andorra, tal com també van fer la resta de participants.
«La nostra comunitat aplega tota classe d’estats de totes les mesures. És, per tant, aquesta diversitat la que ens fa forts. Tothom és escoltat» – Marc Magallon
Per la seva part, la consellera Núria Segués ha intervingut en la reunió de la Xarxa de Dones Parlamentàries, on es va fer seguiment de l’estat d’elaboració dels informes sobre la participació ciutadana de les dones joves a l’espai francòfon, a més del lideratge polític femení i la paritat.
En matèria legislativa, específicament, es va presentar la situació de les dones al Camerun, i les diferents seccions van intercanviar informació sobre l’evolució dels seus marcs legislatius en favor de la igualtat. La parlamentària va exposar la situació d’Andorra, compartint els avenços i reptes pendents en polítiques d’igualtat de gènere. Així mateix, Núria Segués també ha participat en la Comissió de l’Educació, de la Cultura i de la Comunicació, on es van abordar les oportunitats i els reptes de l’ensenyament en l’era digital.
Finalment, i pel que fa a Pere Marsenyach, ha assistit a la Comissió dels Afers Parlamentaris, on el conseller va incidir sobre les eleccions legislatives que tindran lloc pròximament a Andorra en el marc de l’exposició conjunta de les diferents seccions sobre l’actualitat dels seus parlaments.
Durant la sessió, la delegació andorrana es va reunir amb el president de la Comissió d’Educació de l’Assemblea Nacional del Camerun, Gabriel Fandja, per intercanviar impressions i experiències sobre l’educació i l’ensenyament en ambdós països.