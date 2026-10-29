Coma fixa l’Acord d’associació com a línia vermella per a les eleccions: «No aniré en un partit que no el vulgui»

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha situat el suport a l’Acord d’associació amb la Unió Europea com la seva principal línia vermella a l’hora d’establir possibles aliances polítiques de cara a les pròximes eleccions generals. Així, durant el Consell de Comú celebrat aquest dijous, ha deixat clar que no contempla formar part d’una candidatura que s’oposi a aquest projecte, tot i que ha precisat que es tracta d’una posició personal i que Acció Comunal d’Ordino (ACO) encara no ha definit la seva estratègia electoral. «Jo penso que no aniré en un partit que no vulgui l’Acord d’associació», ha afirmat, reivindicant la feina feta pels representants del seu entorn polític al Consell General en defensa de l’entesa amb Brussel·les.
La mandatària comunal ha insistit que aquesta és, ara per ara, la seva única condició indispensable en matèria de política general. Fins i tot ho ha reiterat, abans d’afegir que «les persones, les conselleres territorials que estan al Consell General, han treballat molt, han apostat molt per aquest acord». Preguntada sobre si existeixen altres condicionants per participar en una eventual plataforma electoral, ha respost que «de moment, no», i ha tornat a remarcar que parlava a títol personal.
Pel que fa a les negociacions de cara als pròxims comicis, Coma ha reconegut que ACO encara no ha mantingut reunions internes per decidir amb quines formacions podria concórrer. «El comitè parroquial està una mica a l’espera dels comitès que es fan a Demòcrates», ha mencionat. A més, ha assenyalat que també estan pendents de com evoluciona la possible plataforma de partits que s’està plantejant i que, fins que no es concreti, no prendran decisions sobre eventuals candidatures: «Si volem presentar candidats també hem de saber amb qui hem d’anar o amb qui hem de deixar d’anar».
«[Des de Virtus] No ens han vingut a veure i, per tant, no en sabem res més. Sabem el que dieu vosaltres, la premsa» – Maria del Mar Coma
En aquest context, la mandatària també s’ha pronunciat sobre l’aparició de Virtus, la nova formació política amb vinculacions a la parròquia d’Ordino. Coma ha assegurat que no hi ha hagut cap acostament entre les dues parts i que desconeixen quins plantejaments podria tenir el partit respecte a possibles aliances. «No ens han vingut a veure i, per tant, no en sabem res més. Sabem el que dieu vosaltres, la premsa», ha manifestat, a la vegada reconeixent que coneix personalment alguns dels seus integrants.
Per la seva banda, el cònsol menor, Eduard Betriu, ha afegit una altra condició per a qualsevol eventual pacte: el respecte pel model de creixement urbanístic que defensa ACO a Ordino. Doncs, ha reivindicat la trajectòria de la formació parroquial i les mesures adoptades per limitar el volum de construcció i preservar el territori, i ha advertit que «anar amb un altre color o fer costat a un color polític que no tingui aquesta sensibilitat, ACO no ho pot fer ni ho farà mai».
El cònsol menor ha conclòs insistint en el fet que la preservació del territori i la recerca d’un creixement equilibrat constitueixen principis irrenunciables per a la formació: «Qui no tingui aquesta sensibilitat de preservar aquest sentit de creixement i trobar aquesta estabilitat, per mi i per ACO és una línia vermella, un pilar que és intocable».