Coma confia que la CTU avalarà el POUP d’Ordino malgrat la cinquantena de recursos presentats pels propietaris

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, s’ha mostrat tranquil·la i convençuda que la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) donarà la raó al Comú davant els recursos presentats per alguns propietaris contra el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). Segons Coma, el document urbanístic respon a una visió global del territori i prioritza l’interès general dels veïns per sobre dels interessos particulars.
La cònsol ha subratllat que el debat posa sobre la taula dues mirades diferents. “L’associació de propietaris defensa la seva posició, que és la del propietari, però el comú ha de defensar l’interès general”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que la parròquia no està formada només per propietaris de terres, sinó per milers de residents que també necessiten preservar els recursos naturals i garantir un desenvolupament equilibrat.
Tot i aquesta defensa ferma del POUP, Coma ha admès que la CTU podria avalar reclamacions puntuals. “Acceptarem el que ens digui la CTU, com ja vam fer quan ens va demanar rectificacions en el passat”, ha assegurat, deixant clar que el Comú està disposat a introduir ajustos concrets si així es determina, sempre dins del marc legal.
“Acceptarem el que determini la CTU, com ja vam fer quan ens va demanar rectificacions en el passat” – Maria del Mar Coma
La cònsol major també ha recordat un precedent judicial favorable al Comú durant el període de suspensió temporal de llicències urbanístiques, quan un recurs va arribar a la Batllia i va ser desestimat. A parer seu, aquest antecedent reforça la confiança que tant la CTU com, si escau, la justícia ordinària acabaran validant l’actuació comunal. “Penso que la CTU i posteriorment la Batllia ens donaran la raó”, ha manifestat.
Des de la minoria, el conseller Enric Dolsa ha explicat que els propietaris han presentat recursos administratius en considerar que el POUP ha comportat una forta caiguda del valor de taxació dels terrenys. Les reclamacions s’adrecen tant a la CTU, a qui acusen d’haver validat un pla irregular, com al mateix comú, a qui responsabilitzen de la pèrdua de valor patrimonial.
Dolsa ha reconegut que és legítim que els propietaris es queixin si consideren vulnerats els seus drets, però ha volgut posar l’accent en la visió col·lectiva. “Si mirem l’interès general de la parròquia, veurem que aquí no només hi ha propietaris”, ha indicat, tot apuntant que les decisions urbanístiques han de tenir en compte el conjunt de la població.
Finalment, el conseller s’ha mostrat escèptic sobre el recorregut dels recursos presentats. A parer seu, l’actuació del comú s’ha ajustat a la llei i s’ha dut a terme amb transparència, fet que, segons ha dit, dificulta que les reclamacions prosperin en instàncies superiors.