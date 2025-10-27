Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El president del grup parlamentari Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, en sessió de Consell General. | Ciutadans Compromesos
El Periòdic d'Andorra
Esmenes a la Llei qualificada de la nacionalitat

Ciutadans Compromesos pretén que per poder adquirir la nacionalitat es puguin consultar els antecedents policials

A diferència dels penals, consideren que recullen informacions 'extres' sobre incidents i conductes com el tràfic d'estupefaents o violència de gènere

Ciutadans Compromesos proposa com a requisit per accedir a la nacionalitat que es pugui consultar la fitxa d’antecedents policials al país de la persona interessada. Aquesta és una de les esmenes presentades pel grup parlamentari en el marc de la modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, ja que, apunten, “d’aquesta manera es reforça la garantia que la persona sol·licitant té una conducta ajustada a les normes de convivència i seguretat pública”.

En aquest sentit, recorden que a diferència dels antecedents penals, els policials afegeixen un filtre més, ja que no només es podran tenir en compte les resolucions judicials fermes, sinó que també quedaran recollides informacions addicionals sobre incidents i conductes. Així doncs, la voluntat és que persones que han comès delictes relacionats amb el tràfic d’estupefaents, violència de gènere o violència domèstica no puguin accedir a la nacionalitat mentre no s’ha cancel·lat la inscripció de la condemna en el registre d’antecedents penals.

Entre altres, el grup parlamentari liderat per Carles Naudi també demana acreditar un títol de nivell B1 de català

Entre altres, la formació també demana acreditar un títol de nivell B1 de català, “una competència sòlida per expressar-se amb fluïdesa en diferents contextos professionals i quotidians”, així com incrementar els anys de residència efectiva que una persona necessita per naturalitzar-se andorrà a través de la tipologia del matrimoni, passant de tres a sis. “D’aquesta manera s’assegura que la persona tindrà un coneixement més profund del país”, citen.

En el redactat, i per tal d’evitar la pràctica de la doble nacionalitat, afegeixen diferents casuístiques de pèrdua de la nacionalitat: “Si exerceix activament aquesta nacionalitat, es presenta com a candidat a les llistes electorals d’un altre estat, fa ús del seu dret de vot, fa ús d’aquesta nacionalitat per viatjar o en fa ús per motius acadèmics o laborals”.

Comparteix
Notícies relacionades
El Govern pagarà els interessos i avalarà durant set anys les hipoteques del nou Programa d’accés al primer habitatge
Concòrdia es mostra a favor d’obtenir la nacionalitat andorrana a partir dels quinze anys de residència al territori
Andorra Endavant proposa crear una nacionalitat “per mèrit” per a persones amb una trajectòria “excepcional”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
El Govern pagarà els interessos i avalarà durant set anys les hipoteques del nou Programa d’accés al primer habitatge
  • Política
Concòrdia es mostra a favor d’obtenir la nacionalitat andorrana a partir dels quinze anys de residència al territori
  • Política
Andorra Endavant proposa crear una nacionalitat “per mèrit” per a persones amb una trajectòria “excepcional”
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu