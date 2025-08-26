Casal demana dades detallades al Govern sobre els 226 casos de violència de gènere registrats el primer semestre

La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, ha sol·licitat al Govern dades més detallades sobre els casos atesos pel Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) durant el primer semestre d’aquest any. Segons les xifres oficials, el servei ha registrat 226 casos, fet que preocupa al PS i que ha motivat una crida a lluitar contra “aquesta xacra social”.
El grup parlamentari ha tramès una demanda d’informació arran de la publicació d’aquestes dades. Dels 226 casos, 50 corresponen a persones que havien deixat el servei i hi han tornat, mentre que 95 són considerats casos de prevalença. Casal vol conèixer el detall dels episodis vinculats a persones que han retornat al servei, amb la informació desglossada per anys i edats, així com la mateixa desagregació en el cas dels episodis de prevalença.
El PS assenyala que les dades mostren un repunt respecte al juny passat, quan s’havien registrat 209 casos. Per això, considera prioritari saber quins processos i quins mecanismes de prevenció duu a terme el SAVVG per fer front a l’augment d’episodis. “El repte és erradicar la violència de gènere, que continua sent una greu problemàtica social i una vulneració dels drets de les dones”, remarquen els socialdemòcrates.