Les cotitzacions dels autònoms s’actualitzen amb un salari mitjà de 2.672,52 euros i un increment del 4,4%

El Govern ha validat els decrets que actualitzen els principals indicadors econòmics vinculats a les cotitzacions socials i al sistema de jubilació, amb efectes immediats. En concret, s’ha fet públic el nou salari global mensual mitjà declarat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) corresponent a l’exercici passat, el qual se situa en 2.672,52 euros. Aquesta dada suposa un increment del 4,4% en comparació amb l’import utilitzat fins ara i serà la base de càlcul durant l’any 2026.
Paral·lelament, l’Executiu ha aprovat la revisió del valor del punt de jubilació, un element determinant en el càlcul de les pensions. L’actualització s’ha fet tenint en compte l’evolució de l’índex de preus al consum, que ha comportat una revalorització del 2,7%. A partir d’ara, el cost de venda del punt queda establert en 2,77350 euros, mentre que el de compra s’ha fixat en 26,62560 euros, ambdós imports definits amb cinc decimals per assegurar-ne la precisió.
Casal aposta per una reforma de les pensions aquesta legislatura
D’altra banda, Casal ha reiterat la voluntat del Govern de tirar endavant una reforma del sistema de pensions al llarg de l’actual legislatura, subratllant que es tracta d’un procés que ha de néixer del Consell General i que requereix “un consens polític més ampli”. En aquest sentit, ha recordat que és una situació tècnica de model de finançament del conjunt de pensions i no tant política.
Així, el portaveu de l’Executiu ha assegurat que el Govern està plenament compromès amb aquesta reforma i ha destacat la implicació dels membres de la comissió parlamentària encarregada de treballar-hi. Segons Casal, es tracta d’un canvi “que necessitem tots” i ha expressat la confiança que el projecte pugui avançar, tot reiterant el suport de l’Executiu al treball que es fa des del Consell General
El ministre portaveu defensa que la reforma de les pensions ha de néixer del Consell General i comptar amb un consens polític ampli pel seu impacte a llarg termini
Aquestes declaracions es produeixen un dia després de l’acte de cloenda del cicle de conferències organitzat pel Fons de Reserva de Jubilació, un espai de reflexió en què es va posar sobre la taula la necessitat d’afrontar el futur del sistema de pensions amb una visió global. El president de la comissió gestora del Fons, Jordi Cinca, va alertar que limitar-se a reformes paramètriques successives pot erosionar la confiança de la població, ja que, tot i ser útils a curt termini, no resolen l’arrel del problema.