Casal defensa que el diàleg amb el Vaticà continua obert per avançar cap a la despenalització de l’avortament

El Govern manté oberta la via del diàleg amb la Santa Seu per avançar cap a la despenalització de l’avortament, tot i les recents declaracions del papa Lleó XIV, qui va qualificar aquesta pràctica de “deplorable”. Així ho ha reiterat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha volgut rebaixar la tensió generada arran del missatge del pontífex i ha defensat que “el diàleg segueix obert i continuem treballant”.
Casal ha refermat les paraules expressades aquest dilluns per la ministra de Presidència, Conxita Marsol, i ha insistit que l’Executiu no interpreta les declaracions del Sant Pare com un tancament de portes. “És un debat que s’ha d’afrontar des de la serenor i el consens, buscant un equilibri”, ha assegurat, tot subratllant que la voluntat del Govern és continuar parlant per trobar una sortida compatible amb el marc institucional del país.
Les declaracions del papa Lleó XIV es van produir dissabte passat davant del cos diplomàtic acreditat al Vaticà, en presència de l’ambaixador d’Andorra, Carles Álvarez Marfany. En el seu discurs, el pontífex va incloure l’avortament dins del grup de pràctiques que, segons va dir, “alteren la vida”, juntament amb la gestació subrogada i l’eutanàsia. Unes paraules que han generat reaccions en un moment especialment sensible del procés que el Govern manté obert des de fa mesos.
Malgrat això, Casal ha volgut precisar que l’Executiu no està treballant una legalització de l’avortament, sinó una despenalització de la dona. “El Govern no està parlant de legalitzar l’avortament, sinó de despenalitzar la dona, i sota aquesta base continuarem treballant”, ha remarcat, diferenciant clarament l’àmbit penal del debat sanitari i social.
En relació amb l’estat de les negociacions, el ministre portaveu ha confirmat que hi ha hagut una petició d’un grup parlamentari per conèixer el punt en què es troben les converses amb la Santa Seu. Tot i això, ha recordat que la darrera trobada oficial ja va ser comunicada públicament per l’Executiu i que, des d’aleshores, el treball continua de manera discreta.
El Govern considera que la qüestió de l’avortament requereix un tractament especialment acurat, tant per la seva complexitat jurídica com pel seu impacte institucional. En aquest sentit, l’Executiu insisteix que la seva prioritat és trobar una solució que permeti avançar en els drets de les dones sense comprometre el model d’Estat, i defensa que el diàleg amb la Santa Seu i amb el Copríncep episcopal continua sent l’única via possible per arribar a aquest equilibri.