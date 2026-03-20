Casal confirma que les ajudes al sector primari “no disminuiran” i les considera clau per mantenir la identitat del país

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia té previst continuar reforçant el suport al sector primari de cara aquest 2026. Així ho ha indicat el ministre, Guillem Casal: “Les ajudes no es disminuiran, perquè aquesta no és la meva filosofia i, per tant, sempre hem de continuar donant suport al conjunt del sector primari, concretament en un context delicat”.
En aquest sentit, i sense entrar en molts detalls, ja que la previsió és anunciar les diferents línies d’ajudes a mitjans d’abril, Casal ha esmentat que“hi haurà novetats”. Tot i que ha admès que la ramaderia rep “el gran volum d’ajuda”, la resta de sectors també tindran protagonisme. Així, el ministre ha recordat que l’any passat es va fer una línia d’ajudes pels productors de mel, trumfa i els de vinya. “Li hem donat més múscul i estem treballant per continuar incrementant aquests ajuts a la resta de productes també”.
D’aquesta manera, la voluntat del ministeri és seguir amb la “mateixa filosofia que hem fet fins ara”, ha afirmat, recordant que des de l’Executiu “hem incrementat els ajuts més d’un 30% des de l’inici de la legislatura i, per tant, seguim amb aquesta tendència”. No obstant això, ha ressaltat que “no tornarem a augmentar un 30%”, tot i que l’objectiu és que les ajudes continuïn a l’alça.
Amb tot, i a falta de conèixer tots els detalls en les pròximes setmanes, Casal ha reiterat que “les ajudes no disminuiran”, subratllant que “si volem contenir una part de l’urbanisme i seguir mantenint aquesta identitat, hem de reforçar el sector primari”, ha conclòs.