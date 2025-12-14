Casal assenyala que el comú escaldenc podia haver revisat el POUP si no estava d’acord amb el projecte de les torres

El ministre portaveu i de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha afirmat en declaracions a l’Agència ANA que “la presència de les torres al mig de la vall central no fa que hi hagi una degradació mediambiental major o menor que la que hi havia abans”. Segons Casal, si aquelles infraestructures haguessin “estat assegudes a una zona molt amagada, molt bonica i molt rica de la vall del Madriu on va molt poca gent, ningú hauria posat el crit al cel”, perquè “no l’haurien vist”. Per tant, “jo crec que hem de saber pondre aquesta situació”, ha relatat.
D’igual forma, el ministre portaveu considera que aquelles torres s’han instal·lat allà perquè “hi ha un pla d’urbanisme que en el seu moment les va fer possibles”. Per tant, “si l’actual comú” no “hi estava d’acord” podria haver fet “una revisió del pla d’urbanisme” per a solucionar-ho. En aquesta línia, Casal fa esment del cas del comú de Canillo que “a l’última modificació del pla d’urbanisme va retallar, amb totes les claus urbanístiques, com a mínim una planta d’edificació i va reduir del 50% la superfície construïda”.
“Les torres que hi ha actualment són degudes a un mandat que va haver-hi al seu moment. Això ningú té cap mena de dubte, però les que hi haurà a partir d’ara, seran a conseqüència d’unes decisions que s’han pres durant els sis anys de mandat actuals”, ha assenyalat.
Les torres que hi ha actualment són degudes a un mandat que va haver-hi al seu moment. Això ningú té cap mena de dubte, però les que hi haurà a partir d’ara, seran a conseqüència d’unes decisions que s’han pres durant els sis anys de mandat actuals” – Guillem Casal
Casal també ha volgut deixar clar que “no perquè un projecte s’entrés fa deu anys” vol dir que “jo el puc treure d’un calaix i implementar-lo”. “Si no l’he tirat endavant en un determinat temps, aquell projecte caduca i, per tant, se n’ha d’entrar un de nou”, ha detallat. “Jo crec que aquí cadascú ha de tindre una mica de capacitat per a dir quina cosa és responsabilitat d’un i quina de l’altre”, conclou.