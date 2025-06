Resultats de l’enquesta política

Casal admet que la gestió del Govern no és del tot satisfactòria: “Segurament hem de millorar alguns aspectes”

El ministre portaveu apunta que qüestions com l’habitatge o el creixement econòmic sostenible continuen requerint atenció prioritària

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha valorat aquest dimarts els resultats de l’enquesta política de l’AR+I, afirmant que, malgrat que el Govern té la responsabilitat de prendre decisions i impulsar mesures, la ciutadania expressa una valoració “suficientment bona o positiva”. Casal ha matisat que aquest resultat no implica que “tot està molt bé”, i ha admès que “segurament hem de millorar alguns aspectes”.

Durant la seva compareixença, el portaveu ha destacat que Demòcrates recull un increment de suport respecte a l’enquesta anterior, amb una pujada de dos punts, i que és el partit que aglutina més simpaties. En aquesta línia, ha remarcat que el 60% dels enquestats aprova la tasca del Govern amb una nota igual o superior a cinc sobre deu, fet que, segons ell, avala la feina de l’Executiu en un context que ha qualificat de “gens fàcil”.

Pel que fa a la valoració dels líders polítics, el portaveu ha subratllat que el cap de Govern és el polític més ben valorat, segons el conjunt de la ciutadania. Tanmateix, ha remarcat que la nota que rep dobla la de Cerni Escalé, líder de Concòrdia, i ha afirmat que aquest resultat “avala la feina del Govern” perquè, segons Casal, “es focalitza a través del seu màxim responsable”.

Finalment, i en relació amb el fet que el Govern suspèn en la valoració mitjana, Casal ha recordat que l’any passat hi havia un aprovat just, i ha destacat la importància d’analitzar la “desviació tècnica”; és a dir, com de separades estan les respostes. Això, segons ha dit, demostra que existeix una pluralitat d’opinions, ja que hi ha persones que donen al Govern una nota molt bona i altres que no.