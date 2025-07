Declaracions de Jordi Alcobé a COPE Catalunya i Andorra

Canillo crearà un parc natural que cobrirà el 60% del territori per protegir i posar en valor l’entorn natural

El cònsol de la parròquia, Jordi Alcobè, vol controlar el desenvolupament urbanístic per "evitar un creixement desmesurat"

El Comú de Canillo ha fet pública una de les apostes més ambicioses per a la conservació i promoció del seu entorn: la creació d’un parc natural que abastarà prop del 60% del territori de la parròquia. El cònsol major, Jordi Alcobé, ho ha anunciat en una entrevista al programa Ara Andorra de Cope Catalunya i Andorra, on ha explicat que l’objectiu és trobar un equilibri entre protecció i dinamització turística del medi natural. “Volem fer un parc natural i valoritzar el territori, però alhora protegir-lo. Cal trobar un equilibri entre la protecció necessària i una explotació turística molt acotada i guiada”, ha afirmat.

La iniciativa inclourà zones tan emblemàtiques com la Vall d’Incles, la Coma de Ransol i la Vall del Riu, especialment a la banda de solana. Aquest projecte busca no només preservar la riquesa natural de la zona, sinó també potenciar-la com a recurs turístic sostenible.

En el mateix espai radiofònic, Alcobé també ha destacat l’èxit del Pont Tibetà, que s’ha consolidat com un dels principals atractius turístics del país. “És un pont que no comunica, és atractiu en si mateix. Molt poca gent visualitzava l’èxit que està tenint”, ha remarcat. Per tal de millorar-ne l’accés i reduir l’impacte ambiental provocat pel trànsit de vehicles, el comú treballa en un projecte per construir un telefèric que connecti el poble de Canillo amb l’inici del camí cap al pont. “Amb un telefèric podrem optimitzar molt més la despesa i tenir un turista més cuidat i millor transportat”, ha explicat.

Pel que fa a l’àmbit residencial, Alcobé ha assenyalat que la nova llei de pisos turístics ja comença a tenir efectes positius. Segons ha comentat, alguns apartaments han canviat d’ús i ara es destinen a lloguer o s’han posat a la venda. “S’ha pogut fer una norma per posar al mercat apartaments per a residents, però amb la salvaguarda que, si no funciona, es pugui mantenir l’ús turístic en alguns casos”, ha dit.

Sobre el creixement demogràfic de la parròquia, que ha duplicat la seva població en l’última dècada, el cònsol major ha insistit en la importància de mantenir un desenvolupament controlat i sostenible. “Volem continuar vivint com un poble de muntanya. A Canillo volem créixer amb qualitat, no amb quantitat”, ha manifestat. Considera que la parròquia podria acollir entre 2.000 i 3.000 nous residents a mitjà termini, sempre amb la condició que “qui vingui a Canillo pugui viure bé, no malviure.”

Finalment, Alcobé ha descartat qualsevol aspiració de liderar el Govern d’Andorra i ha reafirmat la seva dedicació exclusiva a Canillo. “No tinc la vocació personal d’aspirar a ser cap de Govern. Ser Cònsol Major de Canillo és un premi de final de carrera política”, ha assegurat. En aquest sentit, ha expressat que se sent “útil i feliç” exercint el seu càrrec actual, amb la mirada posada en culminar el mandat amb èxit.

Quim Torra defensa que l’oficialitat del català a Europa només serà possible amb l’adhesió d’Andorra a la UE



L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha expressat escepticisme respecte a la possibilitat que el català arribi a ser reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea mentre depengui de l’Estat espanyol. En una entrevista publicada al diari El Mundo, Torra ha afirmat amb contundència que “el català mai serà una llengua oficial a Europa si depèn del govern espanyol”.

L’exmandatari català ha carregat durament contra les institucions espanyoles, a qui acusa de tenir una actitud hostil envers la llengua catalana. “El gran objectiu des de fa molt temps és acabar amb la llengua catalana”, ha assegurat, tot afegint que “som una anormalitat que cal eliminar”.

Davant aquest escenari, Torra defensa que l’única sortida viable per a l’oficialització del català passa per una via alternativa: “El català no serà mai una llengua oficial a Europa si depèn del govern espanyol”, ha reiterat. En aquest sentit, considera que “l’única possibilitat que el català sigui un idioma oficial a la Unió Europea” és a través d’Andorra: “serà perquè Andorra haurà acordat la seva adhesió plena a la Unió Europea i, com a estat independent, la seva llengua, el català, serà oficial”, ha conclòs.