Negociacions de les graelles salarials

Bombers reclama a l’Executiu que s’inclogui el col·lectiu de jubilats afectats per la congelació del GADA

Torra denuncia que la proposta no compensa els treballadors retirats entre el 2015 i el 2023 i avança que plantejaran increments del 12%

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) traslladarà la setmana vinent una contraproposta al ministeri de Funció Pública en el marc de les negociacions per revisar les graelles salarials dels cossos especials. Així ho ha confirmat el seu president, Joan Torra, en declaracions a EL PERIÒDIC, després de la reunió mantinguda aquest dimecres amb l’Executiu.

Torra ha informat que l’ABA treballa conjuntament amb la resta d’associacions del cos –l’A-118 i el SIBA– i diversos sindicats per consensuar un document que, segons ha detallat, posarà especial èmfasi en l’afectació sobre el col·lectiu de funcionaris ja jubilats. En concret, l’entitat considera que la proposta actual presentada pel Govern, que contempla increments d’entre l’1% i el 8% vinculats a l’antiguitat, deixa fora els treballadors que s’han retirat durant el període comprès entre el 2015 i el 2023.

“Els companys que s’han jubilat en aquests anys no han pogut beneficiar-se de cap revisió, i les seves pensions han quedat congelades com a conseqüència de la paralització del GADA”, ha exposat Torra. L’ABA reclama que els increments que es preveu aplicar als funcionaris en actiu tinguin caràcter retroactiu per al personal jubilat que va quedar afectat durant els anys de no actualització salarial. Segons el president de l’entitat, “hi ha un compromís polític anterior que preveu aquesta compensació”, i l’associació instarà el Govern a concretar-la en el marc de la reforma.

Entre els punts que integraran la contraproposta, Torra ha avançat també la voluntat de defensar un augment màxim del 12% per als perfils més veterans, superant així el topall del 8% proposat inicialment per l’Executiu. Tot i això, ha matisat que la xifra definitiva estarà ajustada a criteris de sostenibilitat pressupostària. Així mateix, ha assegurat que la proposta inclourà una petició de reconeixement explícit per als efectes derivats de la reforma de jubilació vigent entre el 2015 i el 2023, període durant el qual es van modificar les condicions d’accés a la pensió.

En relació amb el marge pressupostari anunciat pel Govern, l’ABA considera que la previsió de cinc milions d’euros destinada al GADA resulta insuficient tenint en compte l’actual context de disponibilitat financera. Torra ha recordat que, segons les dades comunicades pel mateix Ministeri de Finances, l’Estat ha tancat l’exercici amb un superàvit de 60 milions d’euros. En aquest sentit, l’associació defensarà que una part d’aquest excedent es destini a compensar els col·lectius afectats per l’absència de revisió salarial durant els darrers anys.