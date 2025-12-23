Baró presenta esmenes per garantir l’accés a la informació financera i reforçar el control parlamentari

El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró ha presentat diverses esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2021, de recuperació i resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. Les propostes tenen com a finalitat garantir l’accés del Consell General a determinada informació financera i reforçar les funcions de control parlamentari.
Segons s’explica en la documentació presentada, les esmenes plantegen aclarir que els deures de reserva i secret que afecten organismes com l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) no poden limitar l’activitat de control, impuls i fiscalització que correspon als consellers i conselleres generals en l’exercici de les seves funcions.
Les esmenes volen aclarir que els deures de reserva de l’AREB i l’AFA no limiten l’accés del Consell General a la informació financera
En concret, una de les propostes introdueix una disposició que estableix de manera explícita que el caràcter reservat de les dades, documents i informacions en poder de l’AREB no és aplicable als membres del Consell General quan actuen en el marc de la seva tasca parlamentària. Així mateix, es preveu una modificació equivalent pel que fa al règim de deure de secret recollit a la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.
Baró argumenta que l’accés a la informació és un element clau per al funcionament del sistema democràtic i per garantir que el Parlament pugui exercir el control de l’acció del Govern i de les entitats que en depenen, en línia amb el que estableix l’article 50 de la Constitució. En aquest sentit, adverteix que limitar l’accés del Consell General a determinades matèries mitjançant reserves legals pot suposar, de facto, excloure-les del control parlamentari.