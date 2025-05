Junta de Presidents

Aprovada la nova graella salarial dels òrgans adscrits al Consell General, però amb una aplicació gradual

La reestructuració, amb el rebuig de Concòrdia i el PS, inclou reduccions per al Tribunal de Comptes i increments per al Raonador i l’APDA

Aprovada per unanimitat les graelles dels càrrecs nomenats dels òrgans adscrits al Consell General. Així ha quedat dictat en la reunió de Junta de Presidents celebrada aquest dimarts, tot i que la implementació de manera gradual només ha estat celebrada per una part dels grups parlamentaris. Mentre que Demòcrates, Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant han vist amb bons ulls aquesta aplicació, Concòrdia i el PS s’han mostrat en contra. “Entraran en vigor a mesura que finalitzin els mandats de cada càrrec”, ha expressat la subsíndica general, Sandra Codina, en roda de premsa posterior a la reunió.

D’aquesta manera, la graella aprovada s’aplicarà, en primer terme, al director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (posició actualment ocupada per Isaac Galobardes), amb una disminució de 187 euros dels 4.639 actuals. El segueixen el president del Tribunal de Comptes (avui dia amb Francesc d’Assís al capdavant), passant de 5.376 euros a 3.352 (2.023 euros menys), i els membres del mateix tribunal, els quals veuran els seus salaris disminuïts en 1.581 euros (el salari actual és de 4.860).

En el costat contrari a la balança – aquells que veuran incrementat el seu salari -, es troben els futurs membres que ocuparan les següents posicions: el cap de l’Agència de Protecció de Dades i el Raonador del Ciutadà. Mentre que el primer passarà a percebre 388 euros més als ja establerts en 4.438, el segon percebrà un increment de 1.462 euros, la xifra més alta fins ara, ja que el salari del Raonador està actualment situat en 5.727 euros. Cal remarcar, però, que tot i ser l’increment més destacat, Cañada – així com la resta de companys – no podrà gaudir d’aquest augment salarial a causa de l’aplicació gradual en funció de la renovació del càrrec (li queden encara uns cinc anys per finalitzar la legislatura).

Finalment, Codina ha volgut destacar també que la graella aprovada ha estat elaborada per una empresa externa de recursos humans, la qual “ha detallat de forma objectiva els salaris de cada càrrec seguint els criteris, les funcions i les responsabilitats de cada lloc de treball”.

Al juny s’iniciarà el procés per escollir el substitut de Resma Punjabi

En un altre ordre, la reunió d’avui també ha servit per posar data a la publicació de l’edicte per cobrir la plaça de Resma Punjabi, actual cap de l’Agència de Protecció de Dades i qui finalitza el seu mandat el novembre d’enguany. Serà entre l’1 i el 15 de juny quan els interessats a cobrir la plaça podran fer arribar les seves candidatures, sent la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals l’encarregada de dur a terme el procés de selecció. Un procediment que, segons ha expressat Codina, serà molt similar al que ja es va emprar en l’elecció de Cañada, deixant de costat el nomenament polític: “Ho fem així primer perquè ho dicta la llei, i en segon terme perquè és una manera de garantir una millor transparència“, ha afirmat.

Qüestionada sobre si la sortida de Punjabi té a veure amb possibles discrepàncies amb l’ens del Consell General, la subsíndica ha negat absolutament qualsevol afirmació relacionada amb aquesta casuística. “Són mandats de quatre anys i a la senyora Punjabi ja se l’acaba el seu. Hauria sigut de la mateixa manera en cas de ser una altra persona“, ha ponderat. Tanmateix, i davant la possibilitat que l’encara cap de l’APDA pugui tornar a posicionar-se per al càrrec, Codina ha deixat totalment la porta oberta: “Si ella vol presentar-se a l’edicte, ho pot fer sense problema“.