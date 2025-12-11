Aprovada la llei d’oblit sanitari que impedeix discriminar a la persona que va patir una malaltia ja superada

La proposició de llei per fer efectiu el dret a l’oblit sanitari, impulsada pel grup parlamentari Socialdemòcrata, ha estat aprovada per assentiment aquest dijous. Cal destacar que la norma, la qual modifica la regulació de les assegurances i la protecció del consumidor, garanteix que les persones que han superat un càncer, VIH/sida o hepatitis C no puguin ser discriminades a l’hora de contractar assegurances, productes financers o en processos d’adopció.
La ministra de Salut, Helena Mas, ha defensat que la llei és “necessària” i s’alinea amb l’evolució del dret comparat. Així, ha subratllat que l’objectiu és garantir que les persones que han passat una malaltia, especialment d’origen oncològic, “no siguin discriminades” en l’àmbit financer i assegurador, reforçant així el marc de no discriminació i igualtat d’oportunitats del país.
Les persones que han superat un càncer, VIH/sida o hepatitis C no podran ser discriminades a l’hora de contractar assegurances, productes financers o en processos d’adopció
El conseller de Ciutadans Compromesos, Manel Linares, ha obert el debat recordant que el 2050 es podrien diagnosticar fins a 35 milions de nous casos de càncer al món i que mai hi ha hagut tants supervivents. En aquest sentit, ha remarcat que les dades mèdiques “són propietat de l’individu” i que cap actor pot utilitzar-les “indefinidament en contra del seu titular” quan ja no tenen valor clínic. En la mateixa línia, Noemí Amador, d’Andorra Endavant, ha afirmat que la norma “repara” i que és injust que, després de superar una malaltia greu, “la societat encara et mantingui dins de la malaltia”.
Per altra banda, la consellera socialdemòcrata Laia Moliné ha subratllat que la llei “estableix un principi clar i just”: que un diagnòstic superat no pot penalitzar ningú, remarcant que superar una malaltia ha de permetre reprendre una vida plena i apuntat que en el futur caldrà ampliar la regulació a altres supòsits i situacions. Des de Concòrdia, Núria Segués ha destacat que aquest dret “garanteix la igualtat d’oportunitats” i evita la discriminació de persones que han passat processos “molt durs”, valorant positivament que la llei permeti adaptar els criteris segons els avenços científics, fet que ha qualificat d’“encertat”.
Aprovat el nou marc del contracte d’assegurança i reassegurança
En el darrer punt de l’ordre del dia, s’ha aprovat per assentiment el Projecte de llei del contracte d’assegurança i reassegurança, un text que modernitza el marc normatiu del sector i unifica en una sola llei els criteris aplicables a les assegurances al Principat. La reforma actualitza drets i obligacions de les parts, reforça la protecció dels assegurats i adapta la regulació als estàndards internacionals del sector, tal com recull el projecte tramès pel Govern.