Col·laboració publicoprivada per al futur parc tecnològic

Aprovat el crèdit per a la compra de l’antiga fàbrica Catsa amb l’abstenció d’Andorra Endavant

El crèdit de 2,3 milions es distribuirà en diversos exercicis, amb una primera partida de 619.500 euros aquest any

El Consell General ha aprovat aquest dilluns el projecte de llei de crèdit extraordinari per valor de 2,3 milions d’euros destinat a la compra de l’antiga fàbrica Catsa, situada a Sant Julià de Lòria. La votació ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris excepte el grup d’Andorra Endavant (AE), que s’ha abstingut.

En aquesta linia, la presidenta d’AE, Carine Montaner, ha justificat aquesta posició parlant de “manca de claredat”, i ha criticat que es comprin edificis sense “tenir les coses clares” pel que fa a l’ús que se’n vol fer. També ha esmentat casa Parramon, recordant que “fa molt de temps que se’n parla” i que podria acollir “un viver d’empreses”. Ha afegit que “hi ha molta feina sobre la taula abans de comprar, veure el que tenim” per millorar-ho.

Des dels altres grups parlamentaris s’ha expressat suport al projecte. La presidenta suplent del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, ha valorat la suma d’espais públics “per a activitats culturals i per a recerca”. La consellera de Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha qualificat l’operació com “una inversió cap al futur” i ha afirmat que comparteixen la idea de destinar l’edifici a un parc tecnològic. Per la seva part, la consellera demòcrata Carolina Puig ha destacat que l’equipament pot donar “dinamisme a Laurèdia”.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha defensat la iniciativa destacant que Catsa “no és només un edifici, és un símbol que explica la història d’un país com el nostre”. Bonell ha subratllat que la fàbrica representa un testimoni de la indústria tabaquera, “una de les poques activitats industrials” que ha tingut el país, i ha remarcat que pot ser un “actiu de futur” per a la parròquia i el país.

El crèdit de 2,3 milions es distribuirà en diversos exercicis, amb una primera partida de 619.500 euros aquest any. El finançament es farà en part amb una reassignació de 94.500 euros provinents de la partida destinada a la rehabilitació del santuari de Meritxell i d’habitatges socials, tot i que la ministra Bonell ha assegurat que “no es renuncia” a aquests projectes.

Tibada d’orelles

D’altra banda, el Consell General ha aprovat per assentiment el projecte de llei de modificació de la llei d’auditoria de comptes. Tal com ha destacat el ministre de Finances, Ramon Lladós, es tracta d'”ajustaments tècnics” que serveixen per millorar l’aplicació de la llei un any després de la seva entrada en vigor. Així, per exemple, es reforça la figura de l’auditor o s’estipulen els requisits d’accés a la professió. Des del grup parlamentari socialdemòcrata, tot i compartir que es tracta d’uns canvis necessaris s’ha lamentat “la manera de fer” de l’executiu, que en tramitar la llei per la via d’urgència ha forçat, segons Pere Baró, que no hagin pogut fer esmenes. “Ens agrada fer la feina de manera responsable”, ha etzibat Baró que ha destacat que en un mes han hagut de procedir d’aquesta manera per la manca de “planificació” de la majoria i del Govern. “No ho tornarem a fer, no hem de renunciar a la nostra feina”, ha afirmat.

Lladós li ha recordat que el que es volia era poder tenir “la millor llei possible” i que si s’hagués fet a través de la llei del pressupost se’ls hauria acusat de “contraban legislatiu”.