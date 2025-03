Andreu Jordi, Olga Gelabert i Noëlia Souque prenen possessió dels seus nous càrrecs com a ambaixadors

Nous llocs de feina a l'Executiu

Andreu Jordi, Olga Gelabert i Noëlia Souque prenen possessió dels seus nous càrrecs com a ambaixadors

Espot ha encoratjat els ambaixadors a reforçar les relacions bilaterals, a fomentar el diàleg amb les institucions internacionals

L’Espai Columba de Santa Coloma ha acollit l’acte de presa de possessió dels nous ambaixadors, així com el d’aquells que anteriorment tenien una designació concreta i que ara n’assumeixen una altra tot jurant o prometent el càrrec d’ambaixador d’Andorra.

Els ambaixadors que han jurat o promès avui el càrrec són: Andreu Jordi, ambaixador representant permanent al Consell d’Europa; Olga Gelabert, ambaixadora a la República Portuguesa i a la CPLP (Comunitat de Països de Llengua Portuguesa), i Noëlia Souque, ambaixadora per a la cooperació transfronterera. El cap de Govern, Xavier Espot, present a la trobada, els ha agraït la dedicació i esforç constants, tot destacant «el paper fonamental en la representació del nostre país arreu del món» amb el desenvolupament d’una «tasca essencial per projectar Andorra com una nació moderna, oberta i compromesa amb els grans reptes en l’àmbit nacional i l’internacional».

El mandatari general ha posat en relleu la seva tasca en el context internacional actual «cada cop més complex i interconnectat», amb desafiaments globals que requereixen solucions coordinades, des del canvi climàtic fins a la transformació digital, passant per la defensa dels drets humans i la consolidació del multilateralisme. Alhora, ha encoratjat els ambaixadors a reforçar les relacions bilaterals, a fomentar el diàleg amb les institucions internacionals i a impulsar les oportunitats econòmiques i culturals «que ens permetin continuar creixent com a país».

Cal destacar que avui també han promès o jurat el càrrec Eva Descarrega (Regne d’Espanya), Joan Forner (Estats Units d’Amèrica, Canadà i Mèxic), Vicenç Mateu (Unió Europea, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg) i Carles Jordana (Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, República d’Irlanda i Romania).