Andorra participa per primer cop en la revisió dels informes de transparència climàtica de l’Acord de París

Per primer cop, Andorra forma part de l’equip de revisió d’informes biennals de transparència (BTR) que, en el marc de l’acord de París, tots els països han de presentar a un grup d’experts de diferents àmbits i procedents de diferents estats. Així, la tècnica de l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic, Anna Boneta, formada i acreditada per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (Cmnucc), està participant en l’avaluació dels BTR a Santiago de Xile, fins a aquest divendres.
Es tracta d’uns processos de revisió tècnica que contribueixen a assegurar la transparència, integritat i coherència de les dades sobre emissions de gasos d’efecte hivernacle, polítiques de mitigació i altres mesures que els països presenten als seus informes, segons detalla l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic a través de xarxes socials.
Cal recordar que Andorra va ser el primer país a culminar davant l’ONU el cicle de transparència climàtica de l’acord de París, la qual cosa li va servir per rebre el reconeixement de la comunitat internacional com un referent en la tasca de transparència i comunicació en relació amb les accions sobre l’acció climàtica que està desenvolupant el país.