Andorra la Vella preveu un augment en la demanda d’ajuts d’habitatge a causa de la descongelació dels lloguers

El conseller de transformació digital, sostenibilitat i habitatge d’Andorra la Vella, Marc Torrent, anticipa un augment de la demanda dels ajuts d’habitatge comunals en els pròxims anys coincidint amb la descongelació dels contractes de lloguer. Tal com apunta Torrent, “hi ha molta por amb el tema de la llei de descongelació del lloguer, hi ha molta inseguretat de veure com s’acabarà aplicant, de quan serà efectiva” i “si m’afecta a mi o no”.
Segons Torrent, “sabem que la situació de l’habitatge no millorarà ni aquest any ni el que ve” i, per tant, “segurament, la situació de moltes famílies es tensionarà molt més”. En aquest sentit, tal com afirma el conseller, aquests ajuts tenen “un any i escaig de vida” i el comú ha destinat enguany una partida pressupostària de 150.000 euros per als ajuts a l’habitatge. Una partida “ambiciosa” per a “anticipar-nos” i tenir “eines per donar resposta a aquestes famílies quan vingui la descongelació dels contractes de lloguer”.
“Hi ha molta por amb el tema de la llei de descongelació del lloguer, hi ha molta inseguretat de veure com s’acabarà aplicant, de quan serà efectiva” i “si m’afecta a mi o no” – Marc Torrent
Torrent justifica la xifra dient que, “ja des de l’inici, vam decidir posar aquests 150.000 euros perquè és més fàcil, si els necessitem, retirar-los, que no anar ampliant” la partida pressupostària contínuament. El conseller també apunta que, “després, si s’arribés a exhaurir, ja veuríem què faríem o ja ens intentaríem anticipar”.
Torrent també ha defensat que, amb aquesta mesura, “l’objectiu del comú era complementar [els ajuts de Govern en habitatge] i donar aquest suport extra a les famílies a la parròquia”. “Per a això vam buscar que un dels primers requisits que nosaltres posàvem [per a accedir a les comunals] és que el Govern t’hagi fet un informe desfavorable o que hagis fet una primera demanda al Govern”, relata.
“Ja des de l’inici, vam decidir posar aquests 150.000 euros perquè és més fàcil, si els necessitem, retirar-los, que no anar ampliant” – Marc Torrent
En aquest context, Torrent ha defensat el paper actiu del comú per complementar les polítiques estatals. “Si el Govern no ho fa en certs aspectes, nosaltres hem d’intentar donar resposta a les famílies”, ja que, “al final, també és responsabilitat nostra que la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la parròquia sigui la millor possible o almenys no vagi cap enrere”, afegeix. Així i tot, Torrent lamenta que, “tant de bo el Govern hagués actuat amb previsió, perquè, al final, les primeres mesures en habitatge” van venir arran “de les primeres manifestacions que va haver-hi el 2023”.
Durant el 2025, el comú va resoldre favorablement 18 sol·licituds, destinant-hi 10.245,92 euros, per facilitar l’accés a pisos de lloguer, afrontar pagaments puntuals o adquirir equipaments bàsics per a la llar. Segons Torrent, “aquest any crec que ja se n’havien donat set més”. “Vull dir, que el percentatge que s’ha donat amb aquest inici d’any és superior al que es va donar l’any passat”, relata.
Durant el 2025, el comú va resoldre favorablement 18 sol·licituds, destinant-hi 10.245,92 euros, per facilitar l’accés a pisos de lloguer, afrontar pagaments puntuals o adquirir equipaments bàsics per a la llar
Entre les ajudes més sol·licitades, ha destacat les vinculades a l’impagament del lloguer o per als equipaments bàsics de la llar. “Hi ha moltes famílies que, alhora, han de decidir si deixo de pagar el lloguer o arreglo la rentadora si se m’espatlla”, relata. En aquesta situació, hi ha qui “decideix seguir pagant el contracte de lloguer, però llavors no pot fer front a aquests equipaments bàsics. És aquí on també nosaltres estem donant aquestes ajudes per evitar que la persona pugui seguir tenint aquella dignitat dins de casa seva”, explica.
D’igual forma, Torrent ha alertat que l’increment progressiu d’aquestes prestacions és, en si mateix, un indicador de l’agreujament del dia a dia dels ciutadans. “Si cada cop donem més prestacions en matèria d’habitatge, vol dir que la situació cada cop empitjora”, afirma.