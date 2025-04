Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa

Andorra impulsarà canvis en l’accés a l’avortament amb acompanyament i suport econòmic

Espot ha assegurat que "l'avortament és una qüestió delicada" sotmesa a l'estructura institucional pròpia del Principat

El cap de Govern, Xavier Espot, ha abordat avui la situació de l’avortament a Andorra durant la sessió de preguntes davant l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Espot ha remarcat que l’avortament és una qüestió “complexa a causa del lideratge dual dels dos Coprínceps”, fet que condiciona directament la legislació del país.

Espot ha assegurat que “l’avortament és una qüestió sensible” sotmesa a l’estructura institucional pròpia d’Andorra, però ha subratllat que això no significa que no s’estigui avançant en aquest àmbit. Ha destacat que des del Govern “ja s’ha treballat, i es continua treballant, en avenços pel que fa als drets de les dones”. En aquesta línia, ha recordat que “Andorra està fermament compromesa amb la igualtat de gènere i els drets de les dones. Ho hem demostrat amb múltiples reformes aquests anys, com amb la creació d’una secretaria d’Estat que depèn de la presidència del Govern […] i també amb l’aprovació d’una llei d’igualtat de gènere que és una de les més pioneres en l’entorn europeu”.

Sobre la despenalització específica de l’avortament, Espot ha assegurat que “no és per falta de convicció política o una decisió tenyida d’aspectes ètics, morals o religiosos”, sinó que està condicionada per “una implicació institucional”. Per aquest motiu, ha anunciat que el Govern “està mantenint un diàleg franc i serè amb el copríncep episcopal i amb el Vaticà per trobar una solució que acomodi tots els interessos”.

En aquest sentit, el mandatari ha confirmat que l’Executiu té com a objectiu “despenalitzar l’avortament abans d’acabar aquesta legislatura mitjançant una fórmula que permeti mantenir el sistema institucional actual”. Tot i reconèixer les dificultats per realitzar interrupcions voluntàries d’embaràs dins del territori andorrà, Espot ha explicat que aquestes es realitzaran en territoris propers amb “un acompanyament per part dels serveis públics andorrans i amb un rescabalament econòmic per a les dones en situació de vulnerabilitat”. Segons ha avançat, aquests canvis representen avenços “francs i ambiciosos” que tindran lloc durant els propers dos anys.