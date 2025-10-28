Impuls a la cooperació publicoprivada per avançar en la transició digital i reforçar el paper iberoamericà al país

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella acull aquest dimarts i dimecres la segona edició del Fòrum d’Andorra ‘Aliances publicoprivades per a la transició digital’, una trobada que té com a objectiu reforçar la col·laboració entre governs, empreses i societat civil per avançar en la transformació digital i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
L’acte inaugural ha comptat amb la presència del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, qui ha destacat que el fòrum és “una oportunitat estratègica per compartir coneixement, maneres de treballar i experiències”, i per afavorir espais on les empreses “puguin conèixer novetats, establir contactes i generar millores conjuntes”. Així, ha remarcat que la digitalització de les finances, la salut, l’educació i la ciberseguretat seran alguns dels eixos principals, i que s’hi celebrarà una jornada específica sobre la protecció dels menors a Internet.
El ministre ha aprofitat per presentar la cartera digital andorrana, la qual ha qualificat d’èxit “tant pel volum de descàrregues com per la seva acceptació ciutadana”. Rossell ha recordat que molts països encara no disposen d’aquest tipus d’eina, la qual serà obligatòria a nivell europeu el 2026, i ha subratllat que Andorra compta amb un marc legal “complet i actualitzat”, amb la Llei de Ciberseguretat aprovada el 2022. També ha insistit que el Govern treballa de manera constant en la simplificació dels tràmits administratius i en l’adaptació de la normativa per facilitar la digitalització del sector públic.
“No menystenen llengües com el català; al contrari, els interessa disposar del màxim ventall d’informació i d’idiomes dins els seus repositoris” – Marc Rossell
Davant d’una pregunta sobre la presència dominant de l’anglès en el camp de la intel·ligència artificial, Rossell ha defensat la importància d’impulsar el català com a llengua de dades i ha assegurat que el Govern ha abordat aquesta qüestió amb empreses com Google i Microsoft. “No menystenen llengües com el català; al contrari, els interessa disposar del màxim ventall d’informació i d’idiomes dins els seus repositoris”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat la creació d’Andorra Digital, després de la pandèmia, per coordinar un ecosistema normatiu i institucional que permeti avançar en la transformació digital del país.
Per la seva banda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha valorat positivament la gran participació d’empreses i institucions en aquesta edició, explicant que l’objectiu és “afavorir el contacte directe entre el món empresarial i les administracions” per generar sinergies que puguin derivar en projectes concrets de col·laboració. Tot i que les taules rodones i reunions de treball se celebraran al llarg dels dos dies, Tor s’ha mostrat convençuda que el fòrum “donarà fruits tangibles” i ha avançat que s’abordaran també qüestions relacionades amb la circulació de talent i la contractació en origen.
“Aquest fòrum és un pas per passar de les paraules als fets i donar grans impulsos a l’aliança digital dels països iberoamericans” – María González
En aquesta línia, la secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial d’Espanya, María González, ha posat en relleu el paper de la cooperació entre governs i sector privat per avançar en la digitalització. “Aquest fòrum és un pas per passar de les paraules als fets i donar grans impulsos a l’aliança digital dels països iberoamericans”, ha dit, tot recordant que Espanya treballa en projectes com el model d’intel·ligència artificial ALIA i en iniciatives de regulació col·lectiva per garantir una governança digital global.
El secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, ha proposat que el Fòrum d’Andorra esdevingui un esdeveniment permanent, amb una periodicitat anual o biennal. La seva proposta preveu un fòrum públic-privat de gran format cada dos anys, combinat amb trobades més petites i estratègiques en els anys intermedis. Davant d’aquesta iniciativa, Tor ha afirmat que “el Govern rep la proposta amb molta satisfacció” i ha destacat que “la Secretaria General Iberoamericana confia en la capacitat d’Andorra per organitzar aquest tipus d’esdeveniments”.