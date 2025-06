Protocol d'entesa

Andorra i Geòrgia signen un acord per enfortir la cooperació policial i fer front conjuntament a la delinqüència

El protocol d’entesa inclou l’intercanvi d’informació, formació i experiències en àmbits com la lluita contra la intel·ligència criminal

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha signat aquest dijous un protocol d’entesa amb el ministeri d’Interior de Geòrgia per reforçar la cooperació policial entre ambdós països. L’acord permet reforçar les aliances internacionals i posar el focus en la col·laboració i cooperació policial en un moment en què la lluita contra la delinqüència és global, així com desenvolupar, promoure i reforçar la cooperació bilateral, i intercanviar experiències en els àmbits de les activitats policials, la creació de competències administratives, la formació policial, així com altres àmbits d’interès mutu.

Així, es proposa cooperar en l’intercanvi d’experiències en la prevenció i lluita contra la delinqüència; seguretat viària; intel·ligència criminal; noves tecnologies i eines policials; i ciberdelinqüència. També es detalla que la cooperació es durà a terme mitjançant l’intercanvi d’informació relacionada amb la prevenció, la detecció i la investigació de delictes de conformitat amb la legislació nacional i internacional; visites d’estudi i tallers; i participació en programes i projectes que serveixin per als interessos de les dues parts.

La signatura s’ha efectuat amb el primer viceministre d’Interior, Roland Meskhi, i el secretari d’Estat també ha estat acompanyat pel director de policia, Bruno Lasne. A més, cal destacar que aquest acord se suma a enteses assolides anteriorment amb Bèlgica i Itàlia. Aquestes col·laboracions permeten ampliar l’intercanvi d’informació entre les policies dels estats i així reforçar la cooperació internacional en la lluita contra el crim.