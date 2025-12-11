Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Un moment de la sessió del Consell General.
Cooperació fiscal

Andorra i Estònia consoliden un conveni per eliminar la doble imposició i reforçar l’intercanvi d’informació

En un segon acord, la cambra ha aprovat actualitzar el sistema d’intercanvi automàtic d’informació fiscal internacional

El Consell General ha aprovat per assentiment dues iniciatives rellevants en l’àmbit fiscal i de cooperació internacional: la ratificació del conveni amb Estònia per evitar la doble imposició i la modificació de la Llei 19/2016 sobre l’intercanvi automàtic d’informació. Totes dues han obtingut el suport unànime de la cambra.

Pel que fa a la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República d’Estònia, un text que té per objectiu evitar la doble imposició en impostos sobre la renda i el patrimoni, i prevenir l’evasió i l’elusió fiscals. El document estableix criteris comuns per determinar residències fiscals, distribuir competències impositives i reforçar l’intercanvi d’informació entre les dues administracions tributàries conveni estonia.

El conveni havia estat negociat i rubricat a finals del 2024 i signat formalment el setembre del 2025, i s’inscriu en l’estratègia d’Andorra per consolidar una xarxa àmplia de convenis bilaterals que aportin seguretat jurídica a empreses i inversors. La proposta ha estat aprovada per assentiment, sense intervencions en contra.

El document estableix criteris comuns per determinar residències fiscals, distribuir competències impositives i reforçar l’intercanvi d’informació entre les dues administracions tributàries

Llum verda a la modificació de la Llei 19/2016 sobre intercanvi automàtic d’informació

En un altre punt, la cambra ha examinat i aprovat per assentiment el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2016, que actualitza el marc legal de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha presentat el text llegint-ne el contingut, que adapta la legislació andorrana als nous estàndards internacionals de l’OCDE i de la Unió Europea, incloent-hi les tendències vinculades als actius digitals i la diligència deguda en la transmissió de dades.

En nom de Concòrdia, Marc Casadevall ha recordat que el camí de la transparència fiscal va començar amb el govern de Jaume Bartumeu i ha avançat que el grup votarà a favor per continuar actualitzant el marc vigent. Per part de la majoria, la consellera demòcrata Berna Coma ha afirmat que es tracta d’una reforma “necessària i responsable” que reforça la credibilitat del sistema financer i assegura l’alineació d’Andorra amb els compromisos internacionals. El projecte de llei ha estat aprovat per assentiment i continuarà el seu curs fins a la seva entrada en vigor.

