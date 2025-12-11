Andorra i Estònia consoliden un conveni per eliminar la doble imposició i reforçar l’intercanvi d’informació

El Consell General ha aprovat per assentiment dues iniciatives rellevants en l’àmbit fiscal i de cooperació internacional: la ratificació del conveni amb Estònia per evitar la doble imposició i la modificació de la Llei 19/2016 sobre l’intercanvi automàtic d’informació. Totes dues han obtingut el suport unànime de la cambra.
Pel que fa a la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República d’Estònia, un text que té per objectiu evitar la doble imposició en impostos sobre la renda i el patrimoni, i prevenir l’evasió i l’elusió fiscals. El document estableix criteris comuns per determinar residències fiscals, distribuir competències impositives i reforçar l’intercanvi d’informació entre les dues administracions tributàries conveni estonia.
El conveni havia estat negociat i rubricat a finals del 2024 i signat formalment el setembre del 2025, i s’inscriu en l’estratègia d’Andorra per consolidar una xarxa àmplia de convenis bilaterals que aportin seguretat jurídica a empreses i inversors. La proposta ha estat aprovada per assentiment, sense intervencions en contra.
El document estableix criteris comuns per determinar residències fiscals, distribuir competències impositives i reforçar l’intercanvi d’informació entre les dues administracions tributàries
Llum verda a la modificació de la Llei 19/2016 sobre intercanvi automàtic d’informació
En un altre punt, la cambra ha examinat i aprovat per assentiment el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2016, que actualitza el marc legal de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha presentat el text llegint-ne el contingut, que adapta la legislació andorrana als nous estàndards internacionals de l’OCDE i de la Unió Europea, incloent-hi les tendències vinculades als actius digitals i la diligència deguda en la transmissió de dades.
En nom de Concòrdia, Marc Casadevall ha recordat que el camí de la transparència fiscal va començar amb el govern de Jaume Bartumeu i ha avançat que el grup votarà a favor per continuar actualitzant el marc vigent. Per part de la majoria, la consellera demòcrata Berna Coma ha afirmat que es tracta d’una reforma “necessària i responsable” que reforça la credibilitat del sistema financer i assegura l’alineació d’Andorra amb els compromisos internacionals. El projecte de llei ha estat aprovat per assentiment i continuarà el seu curs fins a la seva entrada en vigor.