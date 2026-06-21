Andorra i Colòmbia ultimen l’acord de la contractació en origen amb 250 aspirants i estades de fins a nou mesos

El Govern preveu signar en les properes setmanes un memoràndum d’entesa amb Colòmbia per posar en marxa la prova pilot del programa de contractació en origen. La iniciativa, segons ha apuntat en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, s’iniciarà amb aquest país sud-americà, tot i que no es concep com un projecte exclusiu ni restringit a un únic estat. Descarrega ha precisat que la voluntat de l’executiu és treballar inicialment amb Colòmbia, però mantenir obert el model a altres països interessats, tal com ja va explicar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, fa uns dies després del Consell Econòmic i Social. En aquest sentit, Descarrega explica que el sistema es vol articular a través de memoràndums o protocols de col·laboració amb els diferents estats participants.
L’ambaixadora ha indicat que el funcionament del programa es vehicularà mitjançant una plataforma específica de gestió, que servirà com a eina operativa del sistema de contractació en origen. Pel que fa a la fase inicial del projecte a Colòmbia, Descarrega ha assenyalat que hi ha aproximadament 250 persones interessades a participar en aquesta prova pilot. La xifra, segons ha precisat, és orientativa i serveix per dimensionar l’interès inicial detectat en el país. El programa de contractació en origen preveu estades laborals de nou mesos a Andorra, després de les quals els participants han de retornar al seu país d’origen. El model contempla la possibilitat de repetir aquest cicle durant diversos anys i, posteriorment, optar a una residència permanent, en funció del desenvolupament del programa.
El programa de contractació en origen preveu estades laborals de nou mesos a Andorra, després de les quals els participants han de retornar al seu país d’origen
Segons explica, un cop incorporats, aquests treballadors no tindran la possibilitat de canviar lliurement d’empresa ni de sector, ni tampoc de modificar les condicions inicials que hagin acceptat per accedir-hi. En aquest sentit, el disseny del sistema respon a la voluntat de mantenir un marc controlat de contractació en origen, on l’estada al país i la relació laboral estan vinculades al programa i no a una dinàmica de mercat laboral obert. Descarrega ha defensat que el sistema té com a objectiu regular i ordenar els fluxos migratoris vinculats a la contractació laboral, alhora que proporciona garanties tant a empreses com a treballadors. «Es tracta de regular i ordenar aquests fluxos migratoris per tal de donar seguretat a les dues parts, tant a l’empresari andorrà que té una demanda de treball per fer funcionar les seves empreses com al ciutadà extracomunitari o d’Amèrica Llatina que es desplaça a Andorra», ha explicat.
Finalment, l’ambaixadora ha afegit que el programa també busca que les persones que participin en el sistema coneguin prèviament les condicions del seu desplaçament i estada, incloent aspectes com el viatge o l’allotjament. «És un treballador que es desplaça d’un país llunyà, hi ha un bitllet d’avió, l’habitatge aquí també el té, i és una mica per donar seguretat a totes les parts», ha remarcat.