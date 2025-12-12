Andorra estudia models espanyols de lloguer assequible i regulació de preus d’habitatge en una reunió a Madrid

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, s’ha reunit avui a Madrid amb el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana del Govern d’Espanya, David Lucas, per analitzar conjuntament els reptes i oportunitats en matèria d’habitatge. La trobada ha permès intercanviar experiències i establir línies de col·laboració orientades a millorar l’accés a l’habitatge i fomentar el lloguer assequible.
Durant la reunió s’han abordat qüestions clau com les polítiques per incentivar la construcció d’habitatges de lloguer per part de propietaris privats, així com les fórmules de col·laboració publicoprivada. També s’ha analitzat l’impacte de la limitació de preus del lloguer en zones tensionades i s’ha aprofundit en el Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030, amb especial atenció a les ajudes per a la compra d’habitatge en municipis en risc demogràfic i els mecanismes que podrien ser adaptables a la realitat andorrana.
També s’ha analitzat l’impacte de la limitació de preus del lloguer en zones tensionades i s’ha aprofundit en el Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030
La delegació andorrana ha compartit les experiències recents en matèria d’habitatge, com ara la creació d’un parc públic de lloguer assequible, la llei de cessió obligatòria d’habitatges buits, el programa d’acompanyament a la primera compra i els models de finançament de les polítiques d’habitatge.
Puy ha assenyalat que “garantir l’accés a l’habitatge és un repte compartit que requereix cooperació i innovació. La col·laboració amb Espanya ens permet aprendre de les seves experiències i aportar la nostra visió per avançar cap a solucions més eficaces”.
Les dues parts han coincidit en la importància de mantenir un diàleg tècnic permanent i d’intercanviar informació sobre bones pràctiques per reforçar l’eficàcia de les polítiques públiques. En aquest sentit, s’ha acordat explorar la creació d’un grup de treball i establir un calendari de seguiment per donar continuïtat a les iniciatives plantejades.