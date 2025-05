Esmenes parlamentàries

Andorra Endavant vol evitar “càrregues desproporcionades” als petits propietaris en la llei d’accessibilitat

La formació presenta 21 esmenes per limitar les obligacions als establiments existents i proposa incentius fiscals per fomentar l’adaptació

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha registrat un total de 21 esmenes al projecte de llei d’accessibilitat universal, actualment en tramitació parlamentària. Segons ha informat la formació mitjançant un comunicat, les propostes tenen com a objectiu “garantir l’accessibilitat per a tothom” sense que això comporti, apunten, una “ofec” per a la iniciativa privada ni la imposició de càrregues “desproporcionades” als petits propietaris i empresaris.

Entre les esmenes presentades, destaca la incorporació d’un sistema d’ajuts públics i incentius fiscals destinats als propietaris i empresaris que decideixin adaptar els seus espais a criteris d’accessibilitat. Així mateix, el grup proposa excloure l’obligació de presentar plans d’accessibilitat als locals privats ja existents, limitant-la als establiments de nova creació amb una superfície superior als 200 metres quadrats. En aquests casos, l’adequació voluntària donaria accés a un distintiu de qualitat i a les ajudes establertes.

Una altra de les modificacions rellevants és la supressió de l’obligació de complir criteris d’accessibilitat en permisos d’obra menor dins l’àmbit privat, amb l’argument de reduir sobrecostos i burocràcia en un context econòmic marcat per la inflació.

Pel que fa a la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat, Andorra Endavant proposa una composició de caràcter plural, amb cinc representants: un del ministeri competent, un dels comuns, un de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), un del teixit empresarial i un de les associacions de propietaris o immobiliàries. Aquesta comissió seria l’encarregada de valorar solucions alternatives i garantir l’aplicació dels principis d’ajust raonable i proporcionalitat.

Finalment, el grup aposta per revisar els terminis i els règims sancionadors previstos a la norma, amb l’objectiu de fer-los “més justos i adaptats a la realitat andorrana”.