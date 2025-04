Transparència en la política exterior

Andorra Endavant s’interessa pels costos associats de les ambaixades del país apuntant a les despeses dels diplomats

Monteagudo qüestiona si la inversió en diplomàcia "està generant resultats reals per al Principat en un context de contenció pressupostària"

El conseller general del grup parlamentari Andorra Endavant, Marc Monteagudo, ha presentat avui una pregunta escrita adreçada al Govern per tal “d’esclarir els objectius, les actuacions i els costos associats a l’acció exterior d’Andorra a través de les seves ambaixades i ambaixadors”, tant residents com no residents, durant el període actual de 2024/25. Una iniciativa que, segons destaca la formació, respon a la “voluntat de garantir la transparència i la rendició de comptes” sobre l’ús dels recursos públics destinats a la política exterior.

Sobre aquesta qüestió, Monteagudo sostreu que l’augment de la presència diplomàtica d’Andorra “ha de venir acompanyada d’un exercici de responsabilitat i d’avaluació de resultats”.

Per tot això, el grup ha demanat a l’Executiu una sèrie de preguntes relacionades, com ara: quins són els objectius estratègics fixats per a cada ambaixador; el full de ruta assignat i les actuacions concretes realitzades fins a la data; els resultats tangibles assolits en aquest període; les despeses anuals per cada ambaixador, incloent-hi salaris, desplaçaments i restauració, així com el cost total de funcionament de cada ambaixada, “amb un desglossament detallat per conceptes”, apunten.

Finalment, AE remarca la importància de poder “valorar l’eficàcia d’aquestes accions i la seva justificació pressupostària”. Per aquest motiu, Monteagudo vol conèixer si la inversió en diplomàcia “està generant resultats reals per al país i per a la ciutadania, especialment en un context de contenció pressupostària”, sostreu el parlamentari. La formació continuarà així vetllant per una “gestió pública eficient, transparent i orientada a l’interès general”.