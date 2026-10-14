Andorra Endavant reclama 7,5 milions més d’Andorra Telecom per reforçar la Policia i finançar projectes socials

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat una esmena a la totalitat del Projecte de llei del pressupost general per al 2027 amb la qual proposa incrementar els ingressos públics en 7,5 milions d’euros procedents dels beneficis d’Andorra Telecom. La formació presidida per Carine Montaner planteja destinar aquests recursos a reforçar el Cos de Policia, crear una ajuda per a les famílies amb fills menors que pateixen malalties greus i impulsar la construcció d’habitatges tutelats per a la gent gran. Segons s’exposa en un comunicat, aquesta distribució addicional dels resultats de la parapública permetria finançar les tres actuacions sense augmentar el dèficit pressupostari previst, sempre que es materialitzés l’increment d’ingressos proposat. Per aquest motiu, reclama el retorn del projecte pressupostari al Govern perquè reconsideri les prioritats de despesa.
En matèria de seguretat, Andorra Endavant proposa una partida addicional d’1,5 milions d’euros per reforçar i modernitzar el Departament de Policia, amb actuacions destinades a millorar els controls fronterers i el funcionament intern del cos. Entre les mesures plantejades hi ha l’adquisició i la formació de tres gossos especialitzats en la detecció de drogues, la instal·lació de dos equips de lectura i verificació de passaports, un a cada frontera, i el desenvolupament d’un sistema propi de missatgeria interna segura. Així mateix, la formació defensa la digitalització dels procediments administratius per reduir la càrrega burocràtica dels agents i reclama que es respectin els compromisos adquirits per l’Executiu, especialment pel que fa al règim progressiu de prejubilació. En aquest sentit, considera que les condicions laborals dels policies i els recursos disponibles han de tenir una major prioritat pressupostària.
La formació proposa destinar cinc dels 7,5 milions addicionals a construir els primers 50 habitatges tutelats d’un projecte que en preveu 200
Pel que fa a les polítiques socials, el grup parlamentari planteja destinar un milió d’euros a una nova ajuda econòmica per als progenitors o tutors legals que hagin de reduir o interrompre la seva activitat laboral per acompanyar un fill menor amb una malaltia greu. La prestació estaria dirigida a les famílies amb infants hospitalitzats o sotmesos a tractaments mèdics, tant al Principat com a l’estranger, amb l’objectiu de compensar la pèrdua d’ingressos salarials derivada d’aquesta situació. «Cap família hauria d’haver d’escollir entre acompanyar un fill malalt i mantenir la seva estabilitat econòmica», defensa la formació, la qual també reclama que la tramitació de l’ajuda es faci mitjançant un procediment àgil i simplificat per facilitar-ne l’accés als possibles beneficiaris.
D’altra banda, la partida més elevada, de cinc milions d’euros, es destinaria a iniciar la construcció d’un complex d’habitatges tutelats per a la gent gran, un projecte que preveu un total de 200 unitats residencials desenvolupades progressivament mitjançant construcció modular industrialitzada i, preferentment, en terrenys públics. La primera fase consistiria en 50 habitatges individuals, complementats amb espais comunitaris i serveis compartits com menjador, bugaderia, zones de convivència i activitats esportives i d’estimulació cognitiva. Segons la formació, aquesta fórmula permetria oferir una alternativa assequible a les persones grans que volen mantenir la seva autonomia, però necessiten un entorn adaptat, alhora que contribuiria a combatre la solitud no desitjada i evitar ingressos prematurs en centres sociosanitaris. La inversió global preliminar per completar els 200 habitatges se situaria entre els 14 i els 21 milions d’euros.
Finalment, Andorra Endavant concreta que els 7,5 milions addicionals s’obtindrien mitjançant un increment de la partida pressupostària 53001, corresponent a la distribució de resultats d’Andorra Telecom, i insisteix que la seva proposta identifica tant els projectes com els imports necessaris per desenvolupar-los. La formació defensa que aquesta modificació permetria donar resposta a mancances en matèria de seguretat ciutadana i ampliar els recursos destinats a col·lectius vulnerables sense alterar el dèficit inicialment previst. Amb l’esmena a la totalitat, el grup parlamentari demana que el Govern recuperi el projecte de pressupost del 2027 i valori la incorporació d’aquestes noves prioritats abans de continuar-ne la tramitació parlamentària.