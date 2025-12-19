Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El grup argumenta que les esmenes busquen millorar l’impacte social i econòmic dels permisos de naixement. | Sergi Pérez / Consell General
El Periòdic d'Andorra
Esmenes al Projecte de llei

Andorra Endavant proposa incorporar sistemes de verificació per assegurar la finalitat del permís de paternitat

El grup presenta esmenes al Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral amb l’objectiu de reforçar l’ús efectiu del permís de paternitat i avançar cap a la seva equiparació amb el de maternitat. Les propostes es van registrar el passat 3 de desembre i plantegen canvis rellevants tant en el calendari com en els mecanismes d’aplicació dels permisos de naixement.

Entre les principals, el grup ha proposat incorporar sistemes de verificació per garantir que la baixa de paternitat es destini realment a la cura directa de l’infant. En aquest sentit, s’ha plantejat la possibilitat de fer un encreuament de dades entre la CASS i les inscripcions a les escoles bressol, amb la finalitat d’evitar que el menor estigui escolaritzat mentre el progenitor gaudeix del permís. La mesura posa l’accent en la importància dels primers mesos de vida per al desenvolupament dels infants.

Les esmenes també han apostat per accelerar el calendari previst pel Govern per a la igualació dels permisos de maternitat i paternitat. Concretament, Andorra Endavant ha defensat que l’equiparació fins a les 20 setmanes sigui efectiva a partir del 2027, sense aplicar calendaris progressius, amb l’objectiu de facilitar una corresponsabilitat real des del naixement.

AE planteja la possibilitat de fer un encreuament de dades entre la CASS i les inscripcions a les escoles bressol, amb la finalitat d’evitar que el menor estigui escolaritzat mentre el progenitor gaudeix del permís

Un altre aspecte destacat del paquet de propostes ha estat la introducció de mecanismes de comunicació prèvia amb les empreses. La iniciativa ha previst que les persones treballadores informin amb mesos d’antelació de la voluntat d’exercir el permís, per tal de facilitar l’organització interna, la planificació de substitucions i la continuïtat de l’activitat, especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses.

Finalment, la formació ha argumentat que les esmenes busquen millorar l’impacte social i econòmic dels permisos de naixement, tot posant el focus en el benestar de les famílies, la salut dels infants i un ús eficient dels recursos públics. Les propostes han quedat ara a disposició del tràmit parlamentari i del debat amb la resta de forces polítiques.

