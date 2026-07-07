Andorra Endavant presenta la primera llei per prohibir ocultar completament el rostre en espais d’ús públic

Andorra Endavant ha registrat al Consell General una proposició de llei sobre la identificabilitat facial en espais d’ús públic i la dignitat, la llibertat i la igualtat efectiva de les dones, amb l’objectiu de regular per primera vegada al Principat la prohibició d’ocultar completament el rostre en espais d’ús públic. La iniciativa, formada per 46 pàgines i 31 articles, inicia ara la seva tramitació parlamentària i haurà de ser admesa a tràmit per la Sindicatura abans que el Govern emeti el seu criteri.
Segons defensa la formació, el text sorgeix arran de les inquietuds traslladades per diversos comerciants, especialment d’Escaldes-Engordany, davant l’increment de situacions en què persones accedeixen als establiments amb la cara completament coberta. En aquest sentit, des d’Andorra Endavant es considera que, en un país amb un fort pes del comerç, el turisme i els serveis, la identificació visual «genera confiança, contribueix a la seguretat i facilita les relacions entre clients, comerciants i ciutadania».
El text també incorpora un règim sancionador, i les infraccions molt greus es castigarien amb imports d’entre 1.000 i 3.000 euros
La proposta especifica que la regulació no va dirigida contra cap religió ni cap comunitat i estableix que la prohibició afectaria qualsevol ocultació integral del rostre, independentment del motiu, tot preveient excepcions per causes de salut, laborals, esportives, climatològiques o de seguretat.
El text també incorpora un règim sancionador. Les infraccions lleus es castigarien amb multes d’entre 100 i 300 euros, les greus amb sancions de 300 a 1.000 euros i les molt greus amb imports d’entre 1.000 i 3.000 euros. En el cas d’una primera infracció lleu, la sanció es podria substituir per un advertiment formal sempre que la situació es corregís de manera immediata.
A més, Andorra Endavant sosté que la iniciativa incorpora un vessant de protecció de la dignitat i la llibertat de les dones, en considerar que, en determinats casos, l’ocultació del rostre pot respondre a situacions de coacció o opressió. Per aquest motiu, la proposició preveu mecanismes perquè els poders públics puguin intervenir. La formació confia que l’Executiu emeti un criteri favorable perquè el Consell General pugui debatre una iniciativa que considera vinculada a la seguretat, la convivència i la protecció dels drets fonamentals.